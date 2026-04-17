"Precisamos fazer um grande jogo para pontuar", afirma lateral do Inter antes de duelo com o Cruzeiro

Paulinha será titular contra o Cruzeiro. Lara Vantzen / Inter/Divulgação

As Gurias Coloradas se preparam para voltar a campo pelo Brasileirão Feminino. Após a data Fifa, o Inter enfrentará o Cruzeiro na próxima terça-feira (21), às 19h, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas.

Desde o empate com o Mixto-MT até este duelo, o técnico Maurício Salgado teve mais de 15 dias para ajustar a equipe. Agora, a expectativa é que a melhora resulte em três pontos.

— Acho que foi um período importante de treinamento para acertarmos o que não estava funcionando. Precisamos ganhar os jogos, pontuar. Conseguimos trabalhar um pouquinho, acho que rodar um pouquinho a equipe, mudar o esquema. Enfim, trabalhar as nossas deficiências — afirmou a lateral Paulinha, que ainda completou:

— Tenho certeza que vamos fazer um grande jogo contra o Cruzeiro. Sabemos da dificuldade, da importância e que precisamos fazer um grande jogo para pontuar.

Bem longe de casa

Atualmente, as Gurias Coloradas estão na 10ª colocação, com oito pontos. Em relação à zona de classificação, a diferença é de apenas um ponto. Enquanto isso, as Cabulosas ocupam o quinto lugar, com 12.

— Acho que o campeonato está muito equilibrado. Na última rodada, muita coisa mudou. Sabemos da dificuldade do campeonato em si, não só do Cruzeiro, porque depois temos outros jogos, enfrentaremos o Juventude em casa, e precisamos fazer o trabalho em casa, que a gente não tem feito. Talvez essa tenha sido a nossa maior dificuldade: vencer em casa — ressaltou Paulinha.