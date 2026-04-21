"Precisamos entrar com mais concentração", diz atacante do Grêmio após derrota para o São Paulo

Grêmio foi derrotado pelo São Paulo nesta segunda-feira (20). Caroline Motta / Grêmio/Divulgação

O Grêmio teve de lidar com a frustração diante do São Paulo. Na noite desta segunda-feira (20), as Mosqueteiras perderam para as Soberanas por 3 a 1, em Cotia. O tropeço foi o primeiro da Era Jéssica de Lima.

O Tricolor paulista saiu na frente com gols de Robinha e Bruna Calderan, aos 47 segundos e aos 7 minutos do primeiro tempo. Depois, na etapa final, Giovaninha chegou a descontar. Mas o São Paulo confirmou a vitória com gol de Isa.

— A gente entrou dormindo, tomamos dois gols bem no começo do jogo, depois conseguimos acertar, no primeiro tempo ainda. E, no segundo tempo, entramos bem. Só que, logo depois do meu gol, tomamos outro. Então, acho que a gente precisa entrar com mais concentração. Mas agora é foco nos outros jogos que vamos buscar a vitória — avaliou Giovaninha.

Agora, o Grêmio terá um longo período de preparação para o próximo duelo. Apenas em 28 de abril as Mosqueteiras entram em campo, às 18h, contra o Bahia.