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Polícia divulga imagens e define próximos passos de investigação sobre suposto caso de racismo no Gre-Nal feminino 

Caso aconteceu no último sábado (28), quando as equipes se enfrentaram pelo Brasileirão 

Carolina Freitas

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