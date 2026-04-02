Polícia divulga imagens e define próximos passos de investigação sobre suposto caso de racismo no Gre-Nal feminino 

A Delegacia de Combate à Intolerância segue investigando a denúncia de suposto racismo no Gre-Nal do Brasileirão Feminino, realizado no último sábado (28), no Sesc Protásio Alves. Na última quarta-feira (1º), a polícia teve acesso às imagens do estádio.

Os vídeos, porém, são sem som e também não mostram a suposta suspeita. Por conta disso, são consideradas inconclusivas e geram a necessidade de que novas testemunhas sejam ouvidas.

— As imagens captaram parcialmente o ocorrido, pois nelas a gente consegue visualizar a vítima e conseguimos ver que ela está conversando com alguém, discutindo com alguém, mas o interlocutor não aparece nas imagens, está num ponto onde a câmera não pegou. E também não temos áudio. Por não conseguir ver a suspeita, não tem como fazer nenhum tipo de análise de leitura labial para verificar o que ela de fato falou — explicou o delegado Vinícius Nahan, que é o titular do caso.

Agora, para prosseguir a investigação, a Delegacia de Combate à Intolerância pretende ouvir os stewards do Inter (pessoas com coletes) que aparecem nas imagens. A Polícia aguarda que os profissionais sejam identificados pelo clube para prosseguir as averiguações.

— As imagens não conseguiram elucidar o caso e vamos ouvir as testemunhas, as pessoas que aparece em volta da vítima para verificar se elas ouviram o que foi dito — diz o delegado.

A expectativa, então, é que nos próximos dias haja novidades sobre o caso. O delegado Vinícius Nahan será o responsável por fazer o relatório final apontando se tem ou não indício do que aconteceu. E, depois disso, o inquérito será encaminhado ao Ministério Público.

Relembre o caso

Após o clássico do último sábado, o torcedor Vinícius Nascimento da Cruz, 34 anos, diretor da organizada Camisa 12, relatou que foi discriminado por Bárbara Fonseca, executiva de futebol feminino do Grêmio. Ele afirmou que ouviu a expressão "macaco, filho da p*".

O Grêmio manifestou-se oficialmente, atrás de nota, afirmando que as acusações são "inverídicas". Assim como Bárbara Fonseca, que utilizou as redes sociais para afirmar que foi acusada "de forma inverídica e leviana, de ter proferido uma injúria racial".

O fato teria acontecido após o clássico, que terminou com vitória do Grêmio por 2 a 1. O delegado Vinícius Nahan, que é o titular do caso, explicou que foram ouvidas duas testemunhas levadas por Vinícius e três levadas por Bárbara. Além de um policial militar que acompanhou a ocorrência, ainda no sábado.

Veja as manifestações oficiais

Camisa 12

"Na tarde deste sábado, no estádio do Sesc, estivemos presentes em partida válida pelo Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, entre Internacional e Grêmio, a qual terminou com vitória da equipe adversária.

Ao final do confronto, presenciamos um episódio lamentável. Ao invés de se limitar à comemoração do resultado, a diretora executiva de futebol da equipe adversária dirigiu-se a um de nossos diretores com as seguintes ofensas: “sai, filho da put*, macaco, filho da put*”.

Nós, uma torcida com 56 anos de história, sempre nos posicionamos a favor da igualdade e no combate a qualquer tipo de preconceito. Diante disso, repudiamos veementemente o ocorrido e esperamos que as devidas providências sejam tomadas, com a responsabilização dos envolvidos."

NÃO AO PRECONCEITO, NÃO AO RACISMO!

Inter feminino

"Diante da denúncia da Camisa 12, de que membros da torcida organizada teriam sido vítimas de episódio de injúria racial cometido por uma profissional do rival após o Gre-Nal feminino disputado na tarde de sábado (28/03), no Sesc Protásio Alves, o Internacional afirma que acompanha com atenção os desdobramentos do caso e se coloca à disposição das autoridades para auxiliar nas investigações.

Ainda, o Clube do Povo reforça seu compromisso no combate a toda e qualquer forma de discriminação e em defesa de uma sociedade livre de preconceitos."

Grêmio feminino

"Após o clássico Gre-Nal deste sábado, 28, pelo Campeonato Brasileiro Feminino, um episódio envolveu um torcedor rival, que acusa de forma inverídica uma colaboradora do Clube de ter proferido injúrias raciais no momento em que os representantes gremistas eram ofendidos por membros da torcida adversária. A instituição reitera que não houve por parte da funcionária qualquer manifestação nesse sentido e que a situação foi prontamente resolvida junto às autoridades.

A colaboradora compareceu voluntariamente à delegacia, onde esclareceu os fatos amparada por testemunhas que atestam não ter ocorrido qualquer ofensa de cunho racial.