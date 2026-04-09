Paloma Maciel valoriza primeira convocação para a Seleção: "Vivendo um sonho"

Com 26 anos, Paloma Maciel atua como zagueira e volante. Lívia Villas Boas / CBF/Divulgação

A zagueira Paloma Maciel realizará um sonho ao longo da Fifa Series. Convocada para a Seleção Brasileira pela primeira vez, a jogadora de 26 anos terá a oportunidade de estrear com a camisa canarinho diante do torcedor, na Arena Pantanal, em Cuiabá.

O que hoje é realização, há poucos anos parecia utopia. No início de sua carreira, foi reprovada em um teste na Ferroviária e recebeu suas primeiras oportunidades no Athletico-PR. Apenas em 2023 chegou ao Cruzeiro, seu clube atual.

— Passou um filme na minha cabeça. Fiquei muito emocionada (quando houve a convocação), muito feliz. A minha família ficou muito feliz. Falei que quando eu fosse convocada, se esse dia chegasse, minha mãe ia desmaiar. Meu pai me mandou um áudio chorando. Estamos vivendo um sonho — comemorou a zagueira, em entrevista aos canais da CBF.

Agora, a expectativa é por estrear. A primeira oportunidade será às 22h30min de sábado (11), quando o Brasil enfrenta a Coreia do Sul na primeira rodada da Fifa Series.

— Estou muito ansiosa. Espero, além de ganhar os três jogos, desempenhar um bom futebol. Acho que é isso que todo atleta quer — resumiu a zagueira do Cruzeiro.

Depois desse jogo, a Seleção ainda terá mais duas amostragens durante a data Fifa. Os jogos contra Zâmbia e Canadá serão em 14 e 18 de abril, respectivamente. Todos os testes são preparatórios para a Copa do Mundo 2027, que será realizada no Brasil.

Assista a entrevista na íntegra