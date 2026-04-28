Palmeiras x Inter: tudo sobre o jogo das quartas de final do Brasileirão Feminino sub-20. - / Arte GZH

As Gurias Coloradas enfrentam o Palmeiras na próxima quinta-feira (30), às 15h, na Arena Barueri, em Barueri. O duelo é válido pelas quartas de final do Brasileirão Feminino sub-20.

O Inter venceu a ida, por 2 a 1, e agora tem a vantagem. Se triunfar ou empatar, estará classificado às semifinais. Confira as principais informações do confronto.

Escalações para Palmeiras x Inter

Palmeiras: Vitória Barbosa; Evelyn, Gellinott, Ana Júlia e Giselly; Marina, Tayná e Tomé; Melanie, Vitorinha e Clarinha. Técnico: Hugo Macedo.

Inter: Camilly; Duda Freitas, Alemoa, Sarah e Laura Rodrigues; Pietra, Stephanie e Joana; Gabi Inácio, Clara Güell e Alice. Técnico: David da Silva.

Arbitragem para Palmeiras x Inter

Gabriel Furlan (SP), auxiliado por Marcela de Almeida Silva (SP) e Flavia Sobrinho Nascimento (SP).

Onde assistir a Palmeiras x Inter

A CBF TV anuncia a transmissão no Youtube.

Como chegam Palmeiras x Inter

Palmeiras

As Palestrinas tiveram a melhor campanha do Grupo F. Com 16 pontos, venceram cinco jogos e empataram um. Ao longo da etapa classificatória, também marcaram 16 gols e sofreram cinco.

No duelo de ida diante do Inter, perderam a invencibilidade e uma titular. A meio-campista Faby foi expulsa e não ficará à disposição em Barueri.

Inter

As Gurias Coloradas foram as líderes do Grupo C, com 15 pontos somados, através de cinco vitórias e uma derrota. O Inter também fez 17 gols e sofreu apenas dois.

Contra o Palmeiras, somou mais três pontos que podem ser importantes na sequência: a campanha geral definirá os mandantes das fases subsequentes.

Regulamento do Brasileirão Feminino sub-20

São 24 times em campo. Na fase inicial, foram divididos em seis grupos e se enfrentaram dentro das chaves, em turno e returno. Se classificaram às quartas de final: os líderes dos grupos e os dois melhores segundos colocados.

A partir de então, se iniciaram os mata-matas, disputados em partidas de ida e volta até a final. Em caso de empate nestas fases, a definição do classificado será nos pênaltis.