Palmeiras x Inter: tudo sobre o jogo das quartas de final do Brasileirão Feminino sub-20. - / Arte GZH

As Gurias Coloradas enfrentam o Palmeiras no próximo domingo (26), às 15h, no Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre. O duelo é válido pela ida das quartas de final do Brasileirão Feminino sub-20.

A partida de volta ocorre na próxima quinta-feira (30), às 15h, na Arena Barueri, em São Paulo. Confira as principais informações do confronto.

Escalações para Palmeiras x Inter

Palmeiras: Vitória Barbosa; Evelyn, Gellinott, Marina (Ana Júlia) e Giselly; Fabi, Tayná e Tomé; Melanie, Samara e Clarinha (Vitorinha). Técnico: Hugo Macedo.

Inter: Camilly; Duda Freitas, Alemoa, Gi Mazzoti e Laura Rodrigues; Myka (Martha), Stephanie e Joana; Gabi Inácio, Clara Güell e Alice. Técnico: David da Silva.

Arbitragem para Palmeiras x Inter

Ainda não divulgada pela CBF.

Onde assistir a Palmeiras x Inter

A CBF TV anuncia a transmissão no Youtube.

Como chegam Palmeiras x Inter

Palmeiras

As Palestrinas tiveram a melhor campanha do Grupo F. Com 16 pontos, venceram cinco jogos e empataram um. Ao longo da etapa classificatória, também marcaram 16 gols e sofreram cinco.

Inter

As Gurias Coloradas foram as líderes do Grupo C. Foram 15 pontos somados, através de cinco vitórias e uma derrota. O Inter também fez 17 gols e sofreu apenas dois.

Ingressos para Palmeiras x Inter

Os torcedores terão entrada liberada, mediante doação de 1 kg de alimento não-perecível e check-in no Mundo Colorado.

Regulamento do Brasileirão Feminino sub-20

Serão 24 times em campo. Na fase inicial, foram divididos em seis grupos e se enfrentarão dentro das chaves, em turno e returno. Se classificam às quartas de final: os líderes dos grupos e os dois melhores segundos colocados.

A partir de então, se iniciam os mata-matas, que serão disputados em partidas de ida e volta até a final. Em caso de empate nestas fases, a definição do classificado será nos pênaltis.