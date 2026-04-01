O que é a Fifa Series, que vai ter a participação da Seleção Brasileira Feminina?

Brasil vai enfrentar Coreia do Sul, Zâmbia e Canadá. Thais Magalhães / CBF/Divulgação

A Seleção Brasileira Feminina segue em preparação para a Copa do Mundo de 2027, e terá seus próximos testes diante de Coreia do Sul, Zâmbia e Canadá. Os jogos fazem parte da Fifa Series, uma competição promovida pela Fifa que, neste ano, será realizada no Brasil.

São quatro seleções na disputa em uma sede única. Todos os jogos ocorrem em abril e serão na Arena Pantanal, em Cuiabá. Os ingressos variam de R$ 30 a R$ 140 e são vendidos pelo aplicativo Face Pass.

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Qual o objetivo?

A Fifa Series tem como intuito criar mais oportunidade de jogos entre seleções para promover equilíbrio competitivo, crescimento técnico e intercâmbio intercontinental. O torneio será realizado em ano de véspera de Copa do Mundo e, por isso, será no país-sede.

Quando começa?

Os primeiros jogos estão agendados para 11 de abril, um sábado. A partida de abertura será entre Canadá e Zâmbia, às 16h. Depois, no mesmo dia, o Brasil estreia contra a Coreia do Sul, às 22h30min.

As quatro seleções participantes se enfrentarão em turno único, todas contra todas, e a que somar mais pontos será a vencedora da Fifa Series.

Confira todos os jogos

11 de abril (sábado)

Canadá x Zâmbia - 16h

Brasil x Coreia do Sul - 22h30min

14 de abril (terça-feira)

Canadá x Coreia do Sul - 16h

Brasil x Zâmbia - 22h30min

18 de abril (sábado)