"O Inter merece estar sempre entre os primeiros", diz técnico do sub-20 antes dos matas pelo Brasileirão Feminino

David da Silva comanda as Gurias Coloradas em mais uma competição nacional de base. Lara Vantzen / Inter/Divulgação

Mais uma vez, as Gurias Coloradas têm a chance de terminarem uma competição de base no topo. Classificadas aos mata-matas do Brasileirão sub-20, terão o Palmeiras como primeiro rival em busca do título, pelas quartas de final.

A partida de ida ocorre em 26 de abril, às 15h, no Sesc Protásio Alves. Enquanto o duelo decisivo será no dia 30, no mesmo horário, em São Paulo.

— A gente tem estudado muito a equipe rival, é um time muito bom, tem várias meninas que jogaram aqui no Inter também, que fizeram história aqui, e hoje estão defendendo outras cores, e vamos para vencer, para tentar conseguir essa classificação — afirmou o técnico David da Silva, que ainda completou:

— O Inter merece sempre entrar entre os primeiros. Trabalhamos muito para isso, e esse é o nosso desejo: fazer duas boas partidas e conseguir a classificação.

Em preparação para os duelos, a equipe sub-20 realizou um jogo-treino contra as profissionais, na manhã desta sexta-feira (17), no Sesc. O time adulto levou a melhor e venceu por 3 a 0.

No entanto, a equipe principal também contou com alguns reforços da base. Gabi Inácio, Myka, Sarah, Stephanie e Joana foram utilizadas por Maurício Salgado.

— O Maurício entrou no clube em 2019 e fazia dois meses que eu tinha entrado. Então, temos uma amizade, uma parceria de muitos anos. Todos os títulos que eu consegui aqui no Inter, ele estava no profissional, então sempre teve aquela questão da parceria das meninas descerem para jogar, a gente entendendo que é bom para elas estarem jogando e para o clube também estar valorizando o seu produto, que são as meninas — avaliou David da Silva.

A experiência de muitas meninas no profissional pode ser um dos trunfos do Inter para avançar às semis do Brasileirão Feminino sub-20. Bicampeãs, ao conquistarem os títulos de 2022 e 2023, as Gurias Coloradas almejam voltar ao lugar mais alto do pódio nesta temporada. Tudo passará, primeiro, pelo duelo com o Palmeiras.