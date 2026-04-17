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"O Inter merece estar sempre entre os primeiros", diz técnico do sub-20 antes dos matas pelo Brasileirão Feminino

Gurias Coloradas enfrentarão o Palmeiras na próxima fase 

Carolina Freitas

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