Nova Zelândia garante vaga à Copa do Mundo Feminina; veja lista de seleções confirmadas

Mais uma seleção assegurou vaga na Copa do Mundo Feminina de 2027. Na última terça-feira (14), a Nova Zelândia venceu Papua-Nova Guiné, por 1 a 0, para se classificar ao Mundial. A adversária, por sua vez, lutará pela vaga na repescagem intercontinental.
Com isso, já são oito países confirmados para a competição. Antes, Austrália, China, Coreia do Sul, Japão, Filipinas e Coreia do Norte já haviam se classificado. O Brasil, país-sede, também está entre os 32 participantes.
Seleções classificadas à Copa do Mundo Feminina
- Brasil
- Austrália
- China
- Coreia do Sul
- Japão
- Filipinas
- Coreia do Norte
- Nova Zelândia