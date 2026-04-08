Nova gerente de futebol feminino do Inter afirma: "Nosso objetivo sempre vai ser vencer"

Renata Armiliato foi apresentada pelo Inter na tarde desta quarta-feira (8). Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

O futebol feminino do Inter tem novo comando para a sequência da temporada. Renata Armiliato será a gerente da modalidade e, na tarde desta quarta-feira (8), concedeu sua primeira entrevista coletiva como profissional do clube.

Anunciada na última terça-feira (7), ela está em Porto Alegre desde segunda-feira (6). Antes de fechar com o Inter, atuava como coordenadora de futebol feminino do Juventude.

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— Apesar de estar há mais de três semanas conversando e discutindo com o Inter, agora é o momento de absorver o mais rápido possível toda a estrutura, o modus operandi que a gente tem dentro do departamento — resumiu.

Ela completou, falando sobre os primeiros passos do trabalho:

— Vamos fazer um relatório bem completo para conseguir melhorar cada vez mais. Em dois dias, percebi que podemos melhorar muito a nossa estrutura, o nosso desenvolvimento, e claro, o nosso objetivo vai ser sempre vencer.

Com 41 anos, Renata é ex-jogadora de futebol e futsal. Fora dos campos, atuou por cerca de quatro anos à frente do futebol feminino do Juventude. No período, conquistou dois acessos nacionais, três títulos do Interior e um vice-campeonato gaúcho.

— A gente teve um trabalho muito consolidado dentro do meu antigo clube, o Juventude. Tenho muito orgulho do que conquistamos e construímos com orçamentos muito baixos, mas aqui eu vi um potencial muito grande — reiterou.

Agora, ela terá um grande desafio pela frente. Em 2026, assumirá um time que luta para retomar o protagonismo no cenário do futebol feminino nacional. Renata disse saber da responsabilidade:

— O Inter é o clube do povo, é gigante, campeão mundial. Vejo muito potencial do futebol feminino dentro do Inter. O projeto é muito bem formado. Então, vejo que aqui vou conseguir crescer mais, botar a minha ideologia de trabalho — finalizou.

A primeira amostragem das Gurias Coloradas com a nova gerente de futebol feminino será em 21 de abril. Na data, o Inter duelará com o Cruzeiro pela sétima rodada do Brasileirão.