Meia do Grêmio valoriza sequência positiva e convoca torcida para jogo contra o Vitória: "Faz a diferença"

Iara entrou no segundo tempo do clássico Gre-Nal. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

As Mosqueteiras buscam embalar no Brasileirão Feminino. Após um empate com a Ferroviária e um triunfo sobre o Inter, o Grêmio recebe o Vitória nesta sexta-feira (3), às 19h, no Passo D'Areia. Se conquistar os três pontos, o Tricolor se aproxima da zona de classificação.

A confiança obtida após a chegada da técnica Jéssica de Lima será um dos trunfos para buscar mais uma vitória. Assim como o resultado positivo diante do maior rival.

— É muita rivalidade. Então, isso foi um algo a mais para corrermos atrás da vitória. Ganhamos o jogo, estamos subindo na tabela e é daí para melhor — disse a meia Iara, contratada no início da temporada.

Em busca de seu espaço no time titular, a meio-campista disputou todos os jogos do Brasileirão. Com Jéssica de Lima, ingressou no segundo tempo dos dois jogos. E, agora, segue trabalhando junto ao grupo pela evolução.

— Vamos continuar concentradas nos jogos, dar o nosso melhor e fazer muitos ajustes nos treinos. A gente comenta que quem sai do banco e está entrando faz a diferença. Então, é concentração, dar o nosso melhor. E ir atrás dessa vitória para continuar bem no campeonato — ressaltou.

Fator casa

Outro trunfo do Grêmio será o fator local. No Passo D'Areia, as Mosqueteiras buscam contar com o apoio da torcida para conquistar a primeira vitória como mandantes no Brasileirão 2026.

— Com torcida é sempre melhor. O nosso último jogo lá, tivemos muito apoio e espero que possamos dobrar (o número de torcedores) e o estádio sempre estar cheio, a torcida gremista sempre estar lá torcendo. Com certeza, quando tem uma atleta desanimada a torcida faz a diferença — afirmou a meia.

Os sócios gremistas que quiserem assistir ao duelo terão entrada gratuita. Enquanto os demais torcedores terão de adquirir o ingresso nos valores de R$ 20 (inteira) ou R$ 10 (meia).

O apoio vinda das arquibancadas pode impulsionar o time rumo às proximidades do G-8. No melhor dos cenários, o Grêmio pode ser 10º ao fim da rodada.