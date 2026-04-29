Meia do Grêmio marca gol que Pelé não fez; veja vídeo

A meia Camila Pini foi o grande destaque do Grêmio na vitória por 2 a 0 sobre o Bahia, na última terça-feira (28), em Feira de Santana. A camisa 7 foi a responsável pelos dois gols que garantiram o resultado.
O que também chamou a atenção foram os lances que alteraram o placar. O primeiro gol foi marcado de falta, com perfeição. Enquanto o segundo foi uma pintura, do meio de campo, para surpreender a goleira Yanne.
O resultado fez o Grêmio chegar aos 10 pontos e permanecer na 12ª colocação. Agora, a diferença para a zona de classificação é de três pontos.
Na próxima rodada, as Mosqueteiras recebem o Corinthians no Passo D'Areia. O duelo ocorre na sexta-feira (1º), a partir das 17h30min.