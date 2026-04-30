Meia do Grêmio fala sobre golaço contra o Bahia e convoca torcedores para jogo com o Corinthians; assista

A meia Camila Pini vem sendo o destaque do time do Grêmio. Com dois golaços diante do Bahia, foi a protagonista da vitória pela última rodada do Brasileirão Feminino e ganhou os holofotes pela ousadia.

No primeiro tempo, chamou a responsabilidade e abriu o placar, marcando de falta na entrada da área. E, no último lance, arriscou do campo de defesa para surpreender Yanne e marcar um gol que nem Pelé fez.

— Foi mais um feeling de ter visto a goleira um pouco adiantada. Então, na hora de bater a falta, pedi para todo mundo sair da frente para aproveitar o momento e falei que seria minha força final. Deu tudo certo — contou Camila Pini, em entrevista exclusiva à ZH.

Mesmo com o destaque do gol, a meia tem dúvida se esse foi o mais bonito de sua carreira:

— Eu tenho alguns, não vou negar. Alguns bem bonitos. Mas acho que foi, sim, porque foi um momento muito especial para mim — disse a meio-campista.

Sequência gremista

Os três pontos diante do Bahia também foram importantes para a sequência. Com 10, o Grêmio está a uma vitória (atrelada de resultados paralelos) de entrar na zona de classificação.

— Estamos ajustando alguns detalhes. Trabalhamos para os dois jogos (Bahia e Corinthians), porque eram próximos. Então, agora, são os detalhes finais para conseguir fazer melhor — ressaltou.

O próximo desafio em busca de uma melhor colocação será contra o Corinthians. O duelo com o líder será nesta sexta-feira (1º), às 17h30min, no Passo D'Areia.

— O Corinthians é uma equipe totalmente capacitada. E não só esse ano. Elas têm um histórico gigantesco no Brasileirão — afirmou Camila Pini.

Para tentar bater esse rival, que não perde há cinco rodadas, o Grêmio terá o torcedor como trunfo. Sócios terão entrada liberada. Enquanto demais torcedores terão de adquirir o ingresso nos valores de R$ 20 ou R$ 10.

— O torcedor tricolor vai ser muito importante. Então, peço que por favor compareçam nesse jogo que será muito importante para nós — finalizou Camila Pini.

O clube também promoverá algumas ações especiais ao longo da partida. No intervalo, por exemplo, três torcedores serão presenteados com a nova camisa oficial do Grêmio. Tudo com o intuito de incentivar os gremistas a se fazerem presentes no Passo D'Areia.