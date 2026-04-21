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Meia do Corinthians reclama do gramado da Montanha dos Vinhedos após vitória sobre o Juventude: "Preocupante"

Gabi Zanotti usou as redes sociais para se pronunciar sobre o estádio que recebeu o jogo da última segunda-feira (20)

Zero Hora

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