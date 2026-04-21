Meia do Corinthians reclama do gramado da Montanha dos Vinhedos após vitória sobre o Juventude: "Preocupante"

Montanha dos Vinhedos foi palco de Juventude x Corinthians. Porthus Junior / Agencia RBS

A estrutura do Estádio Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves, foi assunto ao longo do embate entre Juventude e Corinthians, pelo Brasileirão Feminino. As equipes se enfrentaram no palco na última segunda-feira (20), e as Brabas venceram por 1 a 0.

Após o jogo, a meia Gabi Zanotti, autora do gol corintiano, usou as redes sociais para reclamar da estrutura oferecida. Além disso, também enfatizou que o estádio é uma das possíveis sedes de treinamento para a Copa do Mundo Feminina de 2027.

— Preocupante. Estádio que será uma das 38 sedes de treinamento para a Copa. Na TV, parece um tapetinho. Essa foto ainda não reflete a realidade. Gramado seco, alto e emburacado — escreveu Gabi Zanotti no Instagram.

Gabi Zanotti se manifestou nas redes sociais. - / Reprodução/Instagram Gabi Zanotti

No intervalo do jogo, a camisa 10 do Corinthians já havia se manifestado em entrevista à TV Brasil:

— Não gosto de reclamar muito, mas o gramado dificulta bastante a circulação de bola. Acho que temos de ter uma atenção especial, um pouco mais de cuidado. Talvez, molhar o gramado, acho que facilita, fica mais legal o jogo, mais intenso. Mas é isso — verbalizou Gabi Zanotti à detentora dos direitos.

Com a vitória, o Corinthians permaneceu na liderança do Brasileirão Feminino. Agora, com 16 pontos. Enquanto o Juventude segue como antepenúltimo, com quatro.

Sobre a Montanha dos Vinhedos

A Fifa divulgou, em 15 de abril, os 38 centros de treinamento que ficarão à disposição das seleções que vão disputar a Copa do Mundo Feminina no Brasil. Quatro sedes no Rio Grande do Sul foram escolhidas.

As seleções que virão para o Estado terão como opção o CT do Futebol com Vida, em Viamão; o Estádio Centenário e o CT do Juventude, em Caxias do Sul; e o Parque Esportivo Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves.

As 32 equipes que se classificarem para o Mundial poderão escolher onde querem jogar e se preparar. De acordo com a Fifa, foram visitadas 52 cidades e 261 locais para definir as melhores opções.