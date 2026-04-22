Mauaense-SP x Brasil-Far: tudo sobre o jogo da 5ª rodada do Brasileirão Feminino A-3. - / Arte GZH

O Brasil de Farroupilha enfrenta o Mauaense-SP na próxima sexta-feira (24), às 15h, no Pedro Benedetti, em Mauá. O duelo é válido pela quinta rodada do Brasileirão Feminino A-3. Confira as principais informações do confronto.

Escalações para Mauaense-SP x Brasil-Far

Mauaense: Stephanie; Ana Clara, Mayara, Isabella e Larissa Reis; Yasmin, Nenê e Gabi Soares; Julia, Isabely e Lari. Técnico: Alessandro da Cruz.

Brasil-Far: Dani Soares; Ju Goes, Almada, Carol Trezzi e Gabizinha; Linares, Tayla e Karol; Nicole Neres, Marcela e Gi Bet. Técnico: Leonardo Antunes.

Arbitragem para Mauaense-SP x Brasil-Far

Ainda não divulgada pela CBF.

Onde assistir a Mauaense-SP x Brasil-Far

Não há transmissão em imagens confirmada.

Como chegam Mauaense-SP x Brasil-Far

Mauaense-SP

Pior time do Grupo A-4, o Mauaense não tem chances de classificação. Até então, a equipe paulista soma quatro derrotas consecutivas. No primeiro turno, perdeu por 1 a 0 para o Brasil de Farroupilha.

Brasil-Far

O Rubro-verde iniciou a Série A-3 com 33% de aproveitamento. Até então, acumula duas derrotas, uma vitória e um empate. Assim, soma quatro pontos e está em terceiro lugar. Agora, para ter chances de classificação, tem de vencer e secar o Criciúma.

Para enfrentar o Mauaense, o Brasil-Far não poderá contar com a volante Maju, expulsa na última rodada.

Regulamento do Brasileirão Feminino

São 32 times na disputa. Na fase inicial, as equipes foram divididas em grupos, por região, e se enfrentam em turno e returno. Os dois melhores de cada chave avançam aos mata-matas.

Oitavas, quartas, semis e final serão disputadas em jogos de ida e volta. Em caso de empate, o classificado se define nos pênaltis.