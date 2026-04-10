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Lateral ex-Grêmio fala sobre expectativa por estreia pela Seleção Brasileira: "Ansiosa"

Atualmente no Palmeiras, Raissa Bahia foi uma das novidades na lista de Arthur Elias 

Carolina Freitas

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