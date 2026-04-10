Lateral ex-Grêmio fala sobre expectativa por estreia pela Seleção Brasileira: "Ansiosa"

Raissa Bahia defendeu o Grêmio por cinco temporadas. Lívia Villas Boas / CBF/Divulgação

É inegável que a lateral Raissa Bahia está vivendo um sonho. Com 22 anos, a ex-jogadora do Grêmio foi convocada pela primeira vez para representar as cores da Seleção Brasileira. Agora, ao longo da Fifa Series, poderá estrear com uma das camisas mais pesadas do mundo.

— Fiquei muito ansiosa (para chegar aqui), mas é controlar essa ansiedade, porque tenho que mostrar meu trabalho. Agora, estou tranquila, sei que só tenho que repetir o que fiz no clube — resumiu a lateral, em entrevista aos canais da CBF.

Atualmente no Palmeiras, Raissa Bahia nutria o sonho de vestir a camisa da Seleção há bastante tempo. Quando participou do Resenha das Gurias, em outubro de 2024, já expunha o desejo de disputar a Copa do Mundo no Brasil.

— Fiquei muito feliz (que a Copa vai ser aqui), porque posso estar nessa edição. Então, muito feliz também que vai valorizar bem o Brasil. E muito motivada, porque posso chegar lá — falou, na época.

Agora, vivendo ótimo momento no futebol paulista, terá a oportunidade de repetir as atuações pela Seleção Brasileira. Há um ano da Copa, ainda há tempo de conquistar o espaço no grupo do técnico Arthur Elias.

Veja a entrevista ao canal da CBF

Relembre a entrevista ao Resenha das Gurias