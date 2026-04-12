Lateral ex-Grêmio comemora estreia com assistência pela Seleção: "Muito contente de ter ajudado a equipe"

A estreia com a camisa da Seleção Brasileira não poderia ser melhor para Raissa Bahia, ex-Grêmio. Na noite de sábado (11), a lateral pôde participar da goleada por 5 a 1 sobre a Coreia do Sul e ainda concedeu a assistência para que Tainá Maranhão fizesse o último gol.
Com 22 anos e atualmente no Palmeiras, ela luta por uma vaga na convocação final, que representará o país na Copa do Mundo de 2027, no Brasil.
— Estou muito feliz com a oportunidade de estar aqui. Fiquei muito contente de ter ajudado a equipe. É continuar trabalhando para que as coisas fluam aos poucos — afirmou a lateral-esquerda.
Agora, a próxima chance de mostrar serviço ao técnico Arthur Elias será na terça-feira (14). Às 22h30min, o Brasil entra em campo pela segunda rodada da Fifa Series, diante da Zâmbia, mais uma vez na Arena Pantanal, em Cuiabá.
Quer mais notícias e vídeos da dupla Gre-Nal, de futebol pelo mundo e de outras modalidades? Siga @EsportesGZH no Instagram e no TikTok 📲