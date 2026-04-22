Lateral do Inter e meia do Grêmio são convocadas para disputa do Sul-Americano Feminino sub-17

A técnica Rilany Silva anunciou, nesta quarta-feira (22), a convocação da seleção brasileira para a disputa do Sul-Americano Feminino sub-17. Foram 22 atletas chamadas, com destaque para a lateral Isadora Rech (do Inter) e a meia Mari Cândido (do Grêmio).
O grupo de jogadoras estava em preparação desde 6 de abril, na Granja Comary, no Rio de Janeiro. Neste período, porém, eram 28 gurias à disposição da técnica Rilany Silva. Agora, para a disputa do campeonato sul-americano, foram necessários seis cortes.
As goleiras Andressa (São Paulo) e Rafaela (Benfica Academy), a meio-campista Juliana Cardoso (São Paulo) e as atacantes Greise Kelly (Ferroviária), Ketelen (América-MG) e Estephany (Vasco) ficaram fora da lista final.
Agora, com a delegação definida, o Brasil viajou rumo ao Paraguai. A equipe ainda terá mais uns dias de preparação antes da estreia, no sábado (25), contra a Venezuela.
Qual a fórmula?
Na primeira fase, as 10 equipes foram divididas em dois grupos. A seleção brasileira está no Grupo B, junto de Equador, Peru, Venezuela e Uruguai. Enquanto a outra chave tem: Paraguai, Colômbia, Chile, Argentina e Bolívia.
Na etapa inicial, as seleções se enfrentam dentro dos grupos, em turno único. As três melhores de cada chave avançam para a fase final.
Busca pelo hexa
O Brasil entra em campo defendendo uma hegemonia. Em nove edições, foi campeão cinco vezes. Venezuela (duas), Colômbia e Paraguai (uma cada) também já terminaram no lugar mais alto do pódio.
Confira a lista de convocadas
GOLEIRAS
- Nathalia Cardoso - Corinthians
- Yasmin Loren - São Paulo
DEFENSORAS
- Andreyna - Ferroviária
- Elo Feijó - São Paulo
- Kaillany Ranifah - Corinthians
- Sofie Lottermann - Benfica (POR)
- Yasmin Queiroz - Ferroviária
- Mari Martins - São Paulo
- Isadora Rech - Inter
MEIO-CAMPISTAS
- Carol Melo - Corinthians
- Gigi Pires - São Paulo
- Helena Rodrigues - São Paulo
- Mariana Candido - Grêmio
- Pepê Souza - Corinthians
- Pietra Lucci - São Paulo
- Sarah Coelho - São Paulo
- Indy Kolster - FC Nordsjælland (DIN)
ATACANTES
- Leticia Pinho - Flamengo
- Marcela Bontorim - Ferroviária
- Nicolly Manuel - Flamengo
- Sofia Gamonal - São Paulo
- Isabela Kotait - Flamengo
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