Lateral do Inter e meia do Grêmio são convocadas para disputa do Sul-Americano Feminino sub-17

Isadora Rech (E) e Mari Cândido serão as representantes do futebol gaúcho no Sul-Americano sub-17. Lara Vantzen/Inter / Caroline Martins/Grêmio

A técnica Rilany Silva anunciou, nesta quarta-feira (22), a convocação da seleção brasileira para a disputa do Sul-Americano Feminino sub-17. Foram 22 atletas chamadas, com destaque para a lateral Isadora Rech (do Inter) e a meia Mari Cândido (do Grêmio).

O grupo de jogadoras estava em preparação desde 6 de abril, na Granja Comary, no Rio de Janeiro. Neste período, porém, eram 28 gurias à disposição da técnica Rilany Silva. Agora, para a disputa do campeonato sul-americano, foram necessários seis cortes.

As goleiras Andressa (São Paulo) e Rafaela (Benfica Academy), a meio-campista Juliana Cardoso (São Paulo) e as atacantes Greise Kelly (Ferroviária), Ketelen (América-MG) e Estephany (Vasco) ficaram fora da lista final.

Agora, com a delegação definida, o Brasil viajou rumo ao Paraguai. A equipe ainda terá mais uns dias de preparação antes da estreia, no sábado (25), contra a Venezuela.

Qual a fórmula?

Na primeira fase, as 10 equipes foram divididas em dois grupos. A seleção brasileira está no Grupo B, junto de Equador, Peru, Venezuela e Uruguai. Enquanto a outra chave tem: Paraguai, Colômbia, Chile, Argentina e Bolívia.

Na etapa inicial, as seleções se enfrentam dentro dos grupos, em turno único. As três melhores de cada chave avançam para a fase final.

Busca pelo hexa

O Brasil entra em campo defendendo uma hegemonia. Em nove edições, foi campeão cinco vezes. Venezuela (duas), Colômbia e Paraguai (uma cada) também já terminaram no lugar mais alto do pódio.

Confira a lista de convocadas

GOLEIRAS

Nathalia Cardoso - Corinthians

Yasmin Loren - São Paulo

DEFENSORAS

Andreyna - Ferroviária

Elo Feijó - São Paulo

Kaillany Ranifah - Corinthians

Sofie Lottermann - Benfica (POR)

Yasmin Queiroz - Ferroviária

Mari Martins - São Paulo

Isadora Rech - Inter

MEIO-CAMPISTAS

Carol Melo - Corinthians

Gigi Pires - São Paulo

Helena Rodrigues - São Paulo

Mariana Candido - Grêmio

Pepê Souza - Corinthians

Pietra Lucci - São Paulo

Sarah Coelho - São Paulo

Indy Kolster - FC Nordsjælland (DIN)

ATACANTES

Leticia Pinho - Flamengo

Marcela Bontorim - Ferroviária

Nicolly Manuel - Flamengo

Sofia Gamonal - São Paulo

Isabela Kotait - Flamengo