Futebol feminino

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Lateral do Inter e meia do Grêmio são convocadas para disputa do Sul-Americano Feminino sub-17

Isadora Rech e Mari Cândido serão as representantes do futebol gaúcho na competição

Carolina Freitas

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