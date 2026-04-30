Juventude x Cruzeiro: tudo sobre o jogo da 9ª rodada do Brasileirão Feminino. - / Arte GZH

O Juventude enfrenta o Cruzeiro na próxima sexta-feira (1º), às 15h, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. O duelo é válido pela nona rodada do Brasileirão Feminino. Confira as principais informações do confronto.

Escalações para Juventude x Cruzeiro

Juventude: Thais Amorim; Limpia Fretes, Scatola, Carla Cruz e Andressa Kreski (Nubia); Tefinha, Bell Silva e Duda Calazans (Luciene Baião); Nicole Marussi, Teté e Kamile Loirão. Técnico: Luciano Brandalise.

Cruzeiro: Claudia; Tainara, Paloma Maciel e Vitória Calhau; Ravenna, Capelinha (Ana Flávia), Mari Andrade, Rafa Levis (Pri Back) e Gisseli; Byanca Brasil e Marília (Lelê). Técnico: Jonas Urias.

Arbitragem para Juventude x Cruzeiro

Daiane Muniz (SP), auxiliada por Estefani Adriati Estrela da Rosa (RS) e Tais Regina Ruver (RS).

Onde assistir a Juventude x Cruzeiro

A NSports anuncia a transmissão no Youtube.

Como chegam Juventude x Cruzeiro

Juventude

O Alviverde vem de cinco derrotas em sequência. Com apenas quatro somados nas oito rodadas inicias, o Juventude ocupa a 16ª posição.

Para este jogo, as Esmeraldas não poderão contar com a lateral-esquerda Carol Ladaga, que cumprirá suspensão automática pelo terceiro amarelo.

Cruzeiro

As Cabulosas vêm oscilando nas últimas rodadas e acumulam três empates nos últimos cinco jogos. Com 13 pontos, a equipe de Jonas Urias é a oitava colocada.

Para este jogo, há expectativa pelo retorno de Byanca Brasil, que sentiu desconforto muscular na última rodada. Por outro lado, a goleira Camila Rodrigues é baixa certa, com estiramento muscular na coxa esquerda. Assim como a meia Gaby Soares, que rompeu o LCA do joelho esquerdo.

Ingressos para Juventude x Cruzeiro

Sócios têm entrada franca e não-sócios devem realizar a entrega de 2kg de alimento não-perecível. A torcida mandante acessará o estádio pela Estação Jaconera. Enquanto os visitantes entrarão pelo portão 5.

Sócios:

Entrada franca para todas as modalidades;

Sócios Jaconero Prata e Convidado devem emitir o ingresso sem custo em: https://juventude.eleventickets.com/socios.

Não-sócios:

Entrada franca mediante a entrega de 2kg de alimento não perecível;

É necessário emitir o ingresso sem custo em: https://juventude.eleventickets.com/.

Torcida visitante

Entrada franca mediante a entrega de 2kg de alimento não perecível;

É necessário emitir o ingresso sem custo em: https://juventude.eleventickets.com/.

Regulamento do Brasileirão Feminino

Serão 18 times na disputa. Na fase inicial, as equipes se enfrentam em turno único e, ao final das 17 rodadas, os oito melhores se classificam aos mata-matas. Quartas, semis e final ocorrem em jogos de ida e volta e, em caso de empate, o classificado se define nos pênaltis.