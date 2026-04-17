Juventude x Corinthians: tudo sobre o jogo da 7ª rodada do Brasileirão Feminino. - / Arte GZH

O Juventude enfrenta o Corinthians na próxima segunda-feira (20), às 21h, na Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves. O duelo é válido pela sétima rodada do Brasileirão Feminino. Confira as principais informações do confronto.

Escalações para Juventude x Corinthians

Juventude: Thais Amorim; Carla Cruz, Bruna Emília e Joiceane Scatola; Limpia Fretes, Leka, Laurinha, Luciane Baião e Carol Ladaga (Maiza Piovezan); Nicole Marussi (Martha Figueiredo) e Joyce Manfio. Técnico: Luciano Brandalise.

Corinthians: Lelê; Gi Fernandes (Ivana Fuso), Erika, Thais Ferreira e Tamires; Duda Sampaio, Andressa Alves e Leticia Monteiro; Jaqueline, Belén Aquino e Gabi Zanotti. Técnica: Emily Lima.

Arbitragem para Juventude x Corinthians

Elizabete Esmeralda Cordeiro dos Santos Gomes (CE), auxiliada por Jeissyevan Freitag Goncalves (RS) e Ariela Duarte da Silveira (RS).

Onde assistir a Juventude x Corinthians

A TV Brasil anuncia a transmissão.

Como chegam Juventude x Corinthians

Juventude

O Alviverde vem de três derrotas em sequência. Com apenas quatro somados nas seis rodadas inicias, o Juventude ocupa a 16ª posição.

Para este jogo, as Esmeraldas não poderão contar com a volante Bell Silva. Ela foi expulsa na última rodada e, agora, cumpre suspensão automática.

Corinthians

As Brabas assumiram a liderança na última rodada, com a goleada por 5 a 1 sobre o Bragantino. Atualmente, o Corinthians acumula 13 pontos.

O time paulista tem três atletas no departamento médico. As zagueiras Thais Regina e Agustina e a meia Juliana Passari seguem lesionadas.

Leia Mais Brasil já enfrentou 25 seleções na Era Arthur Elias; veja o aproveitamento

Ingressos para Juventude x Corinthians

O ingresso será mediante a doação de 2kg de alimento não-perecível. A torcida do Juventude acessa pelo portão 6. Enquanto a do Corinthians entra no estádio pelo portão 4.

Regulamento do Brasileirão Feminino

Serão 18 times na disputa. Na fase inicial, as equipes se enfrentam em turno único e, ao final das 17 rodadas, os oito melhores se classificam aos mata-matas. Quartas, semis e final ocorrem em jogos de ida e volta e, em caso de empate, o classificado se define nos pênaltis.