Juventude perde para o Corinthians pelo Brasileirão Feminino

Juventude, de Taysa Felix, perdeu para o Corinthians por 1 a 0. Leonardo Bidese / Juventude/Divulgação

O Juventude não conseguiu segurar o favoritismo do Corinthians e foi derrotado, por 1 a 0, pela sétima rodada do Brasileirão Feminino. A partida foi realizada na noite de segunda-feira (20), na Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves.

As Brabas tiveram o domínio de toda a partida, mas só conseguiram vencer a defesa alviverde aos 45 minutos do primeiro tempo. Foi quando Vic Albuquerque cruzou e Gabi Zanotti cabeceou às redes.

O resultado fez com que as Esmeraldas estacionassem nos quatro pontos e na antepenúltima colocação. Nesta rodada, mesmo que o Vitória vença o Botafogo, o Juventude não deve ingressar na zona de rebaixamento — neste cenário, o Alviverde tem ampla vantagem no saldo de gols: -6 contra -14 das baianas.

Agora, o clube se prepara para um clássico regional. No sábado (25), às 19h, enfrentará o Inter no Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre.



