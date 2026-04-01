Juventude leva gol nos acréscimos e perde para o Fluminense no Brasileirão Feminino

Juventude, de Baião (foto), perdeu para o Fluminense. Leonardo Bidese / Juventude/Divulgação

O Juventude não conseguiu trazer um ponto do Rio de Janeiro na tarde desta quarta-feira (1º). No duelo contra o Fluminense, o Alviverde foi derrotado por 1 a 0, pela sexta rodada do Brasileirão Feminino.

O único gol do jogo foi marcado nos acréscimos. Após a zagueira Apoliana derrubar Kamila na área, a arbitragem assinalou pênalti, aos 47 minutos do segundo tempo. Raquel Fernandes foi para a cobrança, parou na goleira Thais Amorim, mas não desperdiçou o rebote, garantindo a vitória para as cariocas.

O jogo ainda ficou marcado pela expulsão da volante Bell Silva, aos 24 minutos da etapa final. Já amarelada, cometeu falta em Anny, que acarretou no segundo cartão e, consequentemente, no vermelho.

As Esmeraldas atuaram com: Thais Amorim; Carla Cruz, Bruna Emília (Apoliana) e Joiceane Scatola; Limpia Fretes, Bell Silva, Laurinha, Luciane Baião (Maiza Piovesan) e Carol Ladaga; Nicole Marussi e Joyce Manfio (Teté).