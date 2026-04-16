Juventude anuncia novo coordenador de futebol feminino; saiba quem é

Adilson Bertotti será o novo coordenador de futebol feminino do Juventude. Leonardo Bidese / Juventude/Divulgação

O Juventude anunciou, na última quarta-feira (15), Adilson Bertotti como novo coordenador de futebol feminino do clube. Ele assume o cargo que era de Renata Armiliato, desligada no início de abril para acertar com o Inter.

Adilson é formado em Administração de Empresas e possui MBA em Marketing. No futebol, atuou como lateral-esquerdo e zagueiro em categorias de base.

— Assumo com grande honra o cargo de coordenador do futebol feminino do Juventude, um clube de tradição, cuja história e conquistas marcaram seu nome no cenário nacional. Representar esse escudo é motivo de orgulho e, acima de tudo, de responsabilidade — disse Adilson.