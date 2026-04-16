Juventude anuncia novo coordenador de futebol feminino; saiba quem é

O Juventude anunciou, na última quarta-feira (15), Adilson Bertotti como novo coordenador de futebol feminino do clube. Ele assume o cargo que era de Renata Armiliato, desligada no início de abril para acertar com o Inter.
Adilson é formado em Administração de Empresas e possui MBA em Marketing. No futebol, atuou como lateral-esquerdo e zagueiro em categorias de base.
— Assumo com grande honra o cargo de coordenador do futebol feminino do Juventude, um clube de tradição, cuja história e conquistas marcaram seu nome no cenário nacional. Representar esse escudo é motivo de orgulho e, acima de tudo, de responsabilidade — disse Adilson.
A primeira partida das Esmeraldas com o novo coordenador será na segunda-feira (20), às 21h, diante do Corinthians. O duelo ocorre na Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves.