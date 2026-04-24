Inter x Juventude: tudo sobre o jogo da 8ª rodada do Brasileirão Feminino. - / Arte GZH

As Gurias Coloradas recebem as Esmeraldas no próximo sábado (25), às 19h, no Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre. O duelo é válido pela oitava rodada do Brasileirão Feminino. Confira as principais informações do confronto.

Escalações para Inter x Juventude

Inter: Gabi Barbieri; Paulinha, Débora, Sorriso e Soll; Myka (Lelê), Pati Llanos e Darlene; Valéria Cantuário, Aninha e Sole Jaimes. Técnico: Maurício Salgado.

Juventude: Thais Amorim; Limpia Fretes, Carla Cruz, Leka e Carol Ladaga; Bell Silva, Luciane Baião e Laurinha; Nicole Marussi, Teté e Joyce Manfio. Técnico: Luciano Brandalise.

Arbitragem para Inter x Juventude

Karina Carvalho Rocha (MS), auxiliada por Estefani Adriati Estrela da Rosa (RS) e Tais Regina Ruver (RS).

Onde assistir a Inter x Juventude

O Uol anuncia a transmissão.

Como chegam Inter x Juventude

Inter

As Gurias Coloradas somam três vitórias, dois empates e duas derrotas na competição. Com 11 pontos, o time voltou à zona de classificação e assumiu o oitavo lugar.

Para este jogo, o técnico Maurício Salgado terá o retorno da volante Lelê, que cumpriu suspensão automática na última rodada.

Em relação ao departamento médico, seguem fora: a goleira Bárbara, a zagueira Bruna Benites, a lateral Eskerdinha, as meio-campistas Jordana e Julia Bianchi e as atacantes Julieta Morales e Paola.

Juventude

O Alviverde vem de quatro derrotas em sequência. Com apenas quatro somados nas sete rodadas inicias, o Juventude ocupa a 16ª posição.

Para este jogo, as Esmeraldas terão o retorno da volante Bell Silva e da atacante Nicole Marussi. A primeira volta após cumprir suspensão. Enquanto a segunda não pôde enfrentar o Corinthians por pertencer ao clube paulista.

Em relação ao departamento médico, seguem fora: a goleira Kailane, a zagueira Bruna Emília e as laterais Maiza Piovezan e Grazi.

Ingressos para Inter x Juventude

Os torcedores terão entrada liberada, mediante doação de 1 kg de alimento não-perecível e check-in no Mundo Colorado.

Regulamento do Brasileirão Feminino

Serão 18 times na disputa. Na fase inicial, as equipes se enfrentam em turno único e, ao final das 17 rodadas, os oito melhores se classificam aos mata-matas. Quartas, semis e final ocorrem em jogos de ida e volta e, em caso de empate, o classificado se define nos pênaltis.

Os dois piores times serão rebaixados à Série A-2. Será a última edição com essa determinação. Em 2027, serão quatro equipes passando pelo descenso.