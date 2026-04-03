As Gurias Coloradas enfrentam o Criciúma no próximo domingo (5), às 15h, no CTFutvida, em Viamão. O duelo é válido pela última rodada da fase classificatória do Brasileirão Feminino sub-20. Confira as principais informações do confronto.
Escalações para Inter x Criciúma
Inter: Camilly; Duda Freitas, Gi Mazzotti, Alemoa e Laura Rodrigues; Pietra, Sarah e Myka; Stephanie, Canhota e Laura Dupont. Técnico: David da Silva.
Criciúma: Malu; Bortolotto, Coqueiro, Demo e Sophia; Samanta, Marielly e Tubarão; Marry, Japa e Hevellyn. Técnica: Bina Cassol.
Arbitragem para Inter x Criciúma
- Bruna de Miranda Martins (RS), auxiliada por Estefani Adriati Estrela da Rosa (RS) e Ariela Duarte da Silveira (RS).
Onde assistir a Inter x Criciúma
- A CBF TV anuncia a transmissão no seu canal do Youtube.
Como chegam Inter x Criciúma
Inter
As Gurias Coloradas buscam confirmar a classificação aos mata-matas. Líderes do Grupo C, com 12 pontos, dependem apenas de si para avançar. Com uma vitória, se garantem nas quartas de final sem depender de resultados paralelos.
Criciúma
As Meninas Carvoeiras já estão eliminadas. Lanternas do Grupo C, sem pontos, apenas cumprem tabela diante das Gurias Coloradas.
Regulamento do Brasileirão Feminino sub-20
Serão 24 times em campo. Na fase inicial, foram divididos em seis grupos e se enfrentarão dentro das chaves, em turno e returno. Se classificam às quartas de final: os líderes dos grupos e os dois melhores segundos colocados.
A partir de então, se iniciam os mata-matas, que serão disputados em partidas de ida e volta até a final. Em caso de empate nestas fases, a definição do classificado será nos pênaltis.