Inter vence o Palmeiras e confirma classificação às semifinais do Brasileirão Feminino sub-20 

Sarah (capitã) marcou o gol do Inter. Lara Vantzen / Inter/Divulgação

O Inter está, mais uma vez, entre os quatro melhores times do Brasileirão Feminino sub-20. Na tarde desta quinta-feira (30), as Gurias Coloradas venceram o Palmeiras por 2 a 0, na Arena Barueri, para confirmar a classificação às semifinais.

Como também havia triunfado na ida, por 2 a 1, o Inter podia até empatar que avançaria. No entanto, queria os três pontos para decidir em casa a próxima fase.

Foi pensando nisso que buscou o primeiro gol, aos 10 minutos do segundo tempo, com a capitã Sarah. Após falta cobrada por Laura Rodrigues, a zagueira venceu a disputa aérea e desviou para o fundo das redes.

Depois, aos 40, selou a classificação. Laura Dupont deu o passe para que Nathália Noll vencesse a marcação da zagueira Marina e da goleira Vitória para estufar as redes.

Próximo adversário

Agora, o Inter duelará com o Flamengo nas semifinais. Como o Rubro-negro acumula 19 pontos e as Gurias Coloradas têm 21, a decisão se inicia no Rio de Janeiro e a será encerrada em Porto Alegre.