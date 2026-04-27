Inter vence o Palmeiras de virada e abre vantagem nas quartas de final do Brasileirão Feminino sub-20

Gi Mazzoti marcou o primeiro gol do Inter. Lara Vantzen / Inter/Divulgação

As Gurias Coloradas saíram em vantagem nas quartas de final do Brasileirão Feminino sub-20. Em duelo realizado neste domingo (26), o Inter venceu o Palmeiras por 2 a 1, no Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre.

As Palestrinas saíram na frente, com Ana Vitória. Mas em seguida, o time gaúcho buscou a virada, com Gi Mazzoti e Alice balançando as redes.

Agora, o Inter pode até empatar o segundo jogo que estará nas semifinais. A partida ocorre na quinta-feira (30), às 15h, na Arena Barueri.

Se classificarem, as Gurias Coloradas enfrentam Flamengo ou Fluminense na próxima fase. No duelo de ida, as equipes empataram em 2 a 2.