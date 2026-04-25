Inter vence o Juventude e se consolida na zona de classificação do Brasileirão Feminino

A confiança está de volta e o Inter, enfim, conseguiu fazer valer o fator casa no Brasileirão Feminino. Após vencer o Cruzeiro, as Gurias Coloradas bateram o Juventude, por 1 a 0, neste sábado (25), para emendar uma sequência positiva em busca da classificação.
O duelo teve Sole Jaimes e Gabi Barbieri como principais estrelas. A goleira defendeu tudo que pode, na etapa inicial. Enquanto a centroavante fez o seu papel e marcou o gol da vitória no segundo tempo, no Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre.
O resultado também consolidou a equipe colorada na zona de classificação. Agora, com 14 pontos e na sexta colocação. Enquanto o Juventude permaneceu em antepenúltimo, com quatro.
Primeira etapa sem efetividade
Os 45 minutos iniciais foram de muitas chances criadas e pouco capricho. O Inter começou com mais volume, mas pecando nas finalizações de Sole Jaimes. Enquanto o Juventude tinha na velocidade de Teté o seu principal trunfo.
Donas da casa, as Gurias Coloradas paravam na boa marcação das Esmeraldas e não conseguiam finalizar de dentro da área. Assim, construíram suas principais chances nas bolas paradas.
Darlene bateu falta, aos seis minutos, muito próxima da trave esquerda de Thais Amorim, mas direto para fora. E, aos 26, Sorriso cabeceou após bola parada e quase viu Bell Silva mandar contra.
As Esmeraldas, por sua vez, jogavam a vida em Porto Alegre. E tinham mais chances de abrir o placar, mas paravam em Gabi Barbieri.
Chegaram primeiro com Teté cruzando rasteiro para que Duda Calazans exigisse protagonismo da goleira colorada, que deu um tapa para tirar o perigo, aos 23. E, depois, com Bell Silva e Limpia Fretes, também dando destaque para a boa atuação de Gabi Barbieri, aos 34 e aos 46.
Reta final e placar definido
Para mudar o ânimo da equipe no segundo tempo, Maurício Salgado apostou nos talentos da base. Bianca Martins entrou no lugar de Soll, para auxiliar na marcação de Teté. E Aninha foi a campo na vaga de Paulinha, como um escape de velocidade ao lado direito.
Mas sem resultado imediato. O tempo ia passando e as goleiras iam virando meras espectadoras. Foi assim até os 19 minutos, quando Aninha fez grande jogada pela direita e serviu Sole Jaimes, que chegou a cabecear às redes, mas estava impedida.
Só que, no minuto seguinte, não teve bandeira que impedisse o Inter de abrir o placar. Após cruzamento rasteiro de Valéria Cantuário, a centroavante colorada apareceu entre as zagueiras para vencer a goleira e colocar as Gurias Coloradas em vantagem.
A resposta alviverde não demorou a vir. Sete minutos depois, Teté foi lançada em velocidade e venceu a defesa do Inter, saindo cara a cara com Barbieri que, mais uma vez, foi soberana para impedir que o Ju balançasse as redes.
O jogo começou a ficar quente e, aos 29, foi a vez de Aninha parar na trave. Tranquilo após o gol, o Inter se soltava mais rumo ao ataque e voltou a ter chance clara aos 40. Foi quando Caty cobrou escanteio e Débora subiu sozinha para cabecear. A bola só não terminou nas redes porque Carla Cruz apareceu para salvar sobre a linha.
Mas foi só. Ninguém mais conseguiu balançar as redes. A vitória consolidou o Inter no G-8 e manteve o Juventude na porta do Z-2.
Brasileirão Feminino — 8ª rodada — 25/4/2026
Inter (1)
Gabi Barbieri; Paulinha (Aninha, INT), Débora, Sorriso e Soll (Bianca Martins, INT); Lelê (Alice Santos, 28'/2ºT), Myka e Pati Llanos (Caty, 15'/2ºT); Darlene (Joana, 15'/2ºT), Valéria Cantuário e Sole Jaimes. Técnico: Maurício Salgado.
Juventude (0)
Thais Amorim; Limpia Fretes, Scatola, Carla Cruz e Carol Ladaga; Tefinha (Félix, 42'/2ºT), Bell Silva (Martha Figueiredo, 9'/2ºT) e Duda Calazans (Leka, 24'/2ºT); Nicole Marussi, Teté e Kamile Loirão (Nubia, 24'/2ºT). Técnico: Luciano Brandalise.
Gols: Sole Jaimes (I), aos 19 minutos do segundo tempo.
Cartões amarelos: Martha Figueiredo e Carol Ladaga (J); Sole Jaimes (I).
Local: Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre.
Arbitragem: Karina Carvalho Rocha (MS), auxiliada por Estefani Adriati Estrela da Rosa (RS) e Tais Regina Ruver (RS).
Próximo jogo
Brasileirão Feminino — 9ª rodada
1º/5/2026
- 14h — local a definir — Juventude x Cruzeiro
- 16h — Vila Belmiro — Santos x Inter