Inter vence o Cruzeiro, derruba último invicto do Brasileirão Feminino e entra na zona de classificação

Valéria Cantuário abriu o placar para o Inter. Lara Vantzen / Inter/Divulgação

O dever foi cumprido e, após a data FIFA, o Inter reencontrou o caminho das vitórias (e da confiança). Diante do então invicto Cruzeiro, fora de casa, as Gurias Coloradas se sobressaíram, buscaram o triunfo por 2 a 1 e ingressaram na zona de classificação.

Valéria Cantuário e Darlene foram as heroínas da noite. Por outro lado, Rafa Levis foi a protagonista do lado azul, na Arena do Jacaré. A terceira vitória em Minas Gerais na temporada também derrubou o último invicto do Brasileirão Feminino.

Vitória (parcial) da efetividade

A etapa inicial foi de pouca inspiração. Inter e Cruzeiro demoraram a se encontrar em campo e tiveram dificuldades para se impor.

Foi na base do nervosismo que Soll e Darlene finalizaram pelo lado colorado, mas muito longe da meta. As Cabulosas até tentaram ser mais precisas: Leticia acertou a rede pelo lado de fora, e Capelinha carimbou o travessão.

Mas construiu a vantagem quem foi mais efetivo. Aos 32 minutos, Gabi Barbieri lançou a bola ao ataque, Tainara deu uma casquinha na bola, que sobrou para Valéria Cantuário. Foi aí que se sobressaiu a inteligência (e o oportunismo) da jogadora colorada.

Na velocidade, deixou as zagueiras do Cruzeiro para trás e ainda viu Claudia sair errado. Então, de frente para o gol, teve calma para finalizar cruzado, abrir o placar e recuperar a confiança colorada, perdida no clássico Gre-Nal.

Agora, era necessário ter tranquilidade para reencontrar o caminho das vitórias e derrubar o último invicto do Brasileirão Feminino. Foi com esse pensamento que o Inter voltou do intervalo.

Reta final e três pontos na mala

Mais confiante, o time colorado não demorou a ampliar a vantagem. Aos 50 segundos, Capelinha saiu jogando errado e entregou a bola nos pés de Darlene. Experiente, a atacante mandou no cantinho direito de Claudia e encaminhou a vitória das gaúchas.

A partir de então, a responsabilidade (e o nervosismo) era todo do Cruzeiro. E ficou evidente nas finalizações de Gaby Soares e Leticia, desperdiçadas. Mas aí, as Cabulosas tiveram de recorrer a uma velha conhecida do Inter.

Com 15 minutos, a experiência de Rafa Levis diminuiu a vantagem colorada. Acostumada a marcar nos Gre-Nais, arriscou de longe e mandou no ângulo de Gabi Barbieri, sem qualquer chance de defesa.

A partir de então, a pressão se intensificou. Mas o relógio era um inimigo do Cruzeiro. E o Inter sabia disso, cadenciava o jogo e não tinha qualquer pressa em suas ações. Enquanto as Cabulosas pressionavam de maneira atabalhoada, sem qualquer sucesso.

O tempo passou, as Gurias Coloradas controlaram o jogo e reencontraram o caminho das vitórias. Agora, poderão voltar de Minas Gerais com os três pontos e, ainda mais importante, com a confiança na bagagem.

Brasileirão Feminino — 7ª rodada — 21/4/2026

Cruzeiro (1)

Claudia; Tainara, Paloma Maciel (Laura Felipe, 8'/2ºT) e Vitória Calhau; Capelinha (Ravenna, 8'/2ºT), Gaby Soares, Rafa Levis e Gisseli; Marília (Milena, 30'/2ºT), Byanca Brasil e Leticia (Mari Andrade, 35'/2ºT). Técnico: Jonas Urias.

Inter (2)

Gabi Barbieri; Paulinha, Débora, Sorriso e Soll; Myka, Pati Llanos (Caty, 10'/2ºT) e Darlene; Valéria Cantuário (Bianca Martins, 20'/2ºT), Aninha (Joana, 20'/2ºT) e Sole Jaimes. Técnico: Maurício Salgado.

Gols: Valéria Cantuário (I), aos 32 minutos do primeiro tempo; Darlene (I), a 1 minuto, Rafa Levis (C), aos 15 minutos, do segundo tempo.

Cartões amarelos: Gaby Soares e Tainara (C); Myka e Caty (I);

Local: Arena do Jacaré, em Sete Lagoas - MG.

Arbitragem: Cassia Franca de Souza (DF), auxiliada por Andressa Oliveira Pereira (MG) e Juliana Nascimento da Silva (MG).

Próximo jogo

Brasileirão Feminino — 8ª rodada

25/4/2026 — 19h

Sesc Protásio Alves (Porto Alegre - RS)