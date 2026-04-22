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Inter vence o Cruzeiro, derruba último invicto do Brasileirão Feminino e entra na zona de classificação

Gurias Coloradas chegam aos 11 pontos e assumem a oitava colocação

Carolina Freitas

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