Futebol feminino

Olho nos talentos 
Notícia

Inter vence o Criciúma, confirma liderança e se classifica aos matas do Brasileirão Feminino sub-20 

Gurias Coloradas somaram 15 pontos na fase classificatória

Carolina Freitas

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