Inter vence o Criciúma, confirma liderança e se classifica aos matas do Brasileirão Feminino sub-20 

As Gurias Coloradas estão mais uma vez entre as oito melhores do Brasileirão Feminino sub-20. Na tarde deste domingo (5), elas venceram o Criciúma por 2 a 0, confirmaram a liderança do Grupo C e a classificação às quartas de final. O triunfo veio no CTFutvida, em Viamão, e teve dois gols de Laurinha.
O resultado fez com que o Inter chegasse aos 15 pontos conquistados (em 18 disputados). Ao longo da primeira fase, foram cinco vitórias e uma derrota. Além de 17 gols marcados e apenas dois sofridos.
Para encerrar a classificatória, o técnico David da Silva mandou a campo um time com: Valentina; Lara Matos, Gi Mazzotti (Mari Menalda), Duda Santana e Canhota (Gilvania); Sarah, Martha, Lara Lay e Duda Stumpf; Nathália Noll e Laurinha.
E agora?
Nas quartas de final, o Inter duelará com o Palmeiras, em partidas de ida e volta. O primeiro confronto ocorre em Porto Alegre, enquanto a decisão será em São Paulo. A definição dos mandos ocorreu pela campanha na primeira fase — as Palestrinas levaram a vantagem pois somaram um ponto a mais.
Agora, quem levar a melhor, avançará às semis. Se cada time triunfar num jogo, a definição do classificado será no saldo de gols. Agora, se as duas partidas terminarem empatadas, tudo se define nos pênaltis.