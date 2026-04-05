Inter vence o Criciúma, confirma liderança e se classifica aos matas do Brasileirão Feminino sub-20 

Inter foi o líder do Grupo C. Lara Vantzen / Inter/Divulgação

As Gurias Coloradas estão mais uma vez entre as oito melhores do Brasileirão Feminino sub-20. Na tarde deste domingo (5), elas venceram o Criciúma por 2 a 0, confirmaram a liderança do Grupo C e a classificação às quartas de final. O triunfo veio no CTFutvida, em Viamão, e teve dois gols de Laurinha.

O resultado fez com que o Inter chegasse aos 15 pontos conquistados (em 18 disputados). Ao longo da primeira fase, foram cinco vitórias e uma derrota. Além de 17 gols marcados e apenas dois sofridos.

Para encerrar a classificatória, o técnico David da Silva mandou a campo um time com: Valentina; Lara Matos, Gi Mazzotti (Mari Menalda), Duda Santana e Canhota (Gilvania); Sarah, Martha, Lara Lay e Duda Stumpf; Nathália Noll e Laurinha.

E agora?

Nas quartas de final, o Inter duelará com o Palmeiras, em partidas de ida e volta. O primeiro confronto ocorre em Porto Alegre, enquanto a decisão será em São Paulo. A definição dos mandos ocorreu pela campanha na primeira fase — as Palestrinas levaram a vantagem pois somaram um ponto a mais.