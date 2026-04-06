Inter tem oito jogadoras no departamento médico; veja as lesões e as previsões de retorno 

As lesões são um problema para o Inter nesta temporada. Atualmente, o clube conta com oito jogadoras no departamento médico. Dessas, seis tiveram de passar por procedimentos cirúrgicos.
As recuperações mais longas serão da volante Jordana e da lateral Eskerdinha, que sofreram lesões ligamentares no joelho e terão de passar por cirurgia. A situação foi a mesma da zagueira Bruna Benites, que segue no departamento médico.
A goleira Bárbara é a que está lesionada há mais tempo. Desde 2024 ela não fica à disposição, em decorrência de um problema na mão direita.
Confira abaixo a situação de cada uma das lesionadas e as previsões de retorno.
Bárbara (goleira)
Em recuperação após lesão na mão direita. A goleira teve de passar por procedimentos cirúrgicos e ainda não tem previsão de retorno. O seu último jogo foi em 21 de outubro de 2024, na derrota para o Grêmio por 2 a 0.
Bruna Benites (zagueira)
Segue em recuperação após cirurgia para reconstrução do ligamento cruzado anterior (LCA) no joelho esquerdo. O procedimento foi em novembro de 2025, e a expectativa de retorno é para agosto deste ano.
A última vez que a capitã jogou foi em 19 de maio de 2025, no empate em 2 a 2 com o Palmeiras. Na ocasião, chegou a marcar um gol.
Clara Güell (atacante)
A uruguaia segue em recuperação de lesão muscular no quadril esquerdo. A expectativa é de que seja liberada pelo departamento médico nesta semana e inicie a transição para o campo. Clara Güell ainda não jogou nesta temporada.
Eskerdinha (lateral-esquerda)
Está fora da temporada. Antes do clássico Gre-Nal, o Inter informou que Eskerdinha sofreu uma lesão de LCA e de menisco no joelho direito e terá de passar por procedimento cirúrgico. A lateral voltará a ficar à disposição apenas em 2027.
Jordana (volante)
Também não joga mais em 2026. Assim como Eskerdinha, a volante Jordana teve uma lesão de LCA no joelho direito. Ela está em tratamento pré-cirúrgico e voltará a ficar à disposição apenas no ano que vem.
Julia Bianchi (meia)
Sofreu uma lesão de menisco no joelho esquerdo, após o jogo contra o Atlético-MG, e segue entregue ao departamento médico. A expectativa é de que seja liberada no final da data Fifa.
Julieta Morales (atacante)
Segue em recuperação de cirurgia para correção de fratura no osso da tíbia e da fíbula. A expectativa é de que esteja à disposição no segundo semestre. O seu último jogo foi em 6 de agosto, na vitória por 3 a 1 sobre o 3B da Amazônia.
Paola (atacante)
A atacante teve de passar por procedimento cirúrgico por conta de alterações cardiológicas apontadas nos exames da pré-temporada. Agora, a expectativa é de que volte a jogar no final de julho, após a parada para a Copa do Mundo masculina. Paola ainda não jogou em 2026.