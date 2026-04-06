Inter tem oito jogadoras no departamento médico; veja as lesões e as previsões de retorno 

Jordana foi a última atleta a sofrer lesão. Lara Vantzen / Inter/Divulgação

As lesões são um problema para o Inter nesta temporada. Atualmente, o clube conta com oito jogadoras no departamento médico. Dessas, seis tiveram de passar por procedimentos cirúrgicos.

As recuperações mais longas serão da volante Jordana e da lateral Eskerdinha, que sofreram lesões ligamentares no joelho e terão de passar por cirurgia. A situação foi a mesma da zagueira Bruna Benites, que segue no departamento médico.

A goleira Bárbara é a que está lesionada há mais tempo. Desde 2024 ela não fica à disposição, em decorrência de um problema na mão direita.

Confira abaixo a situação de cada uma das lesionadas e as previsões de retorno.

Bárbara (goleira)

Em recuperação após lesão na mão direita. A goleira teve de passar por procedimentos cirúrgicos e ainda não tem previsão de retorno. O seu último jogo foi em 21 de outubro de 2024, na derrota para o Grêmio por 2 a 0.

Bruna Benites (zagueira)

Segue em recuperação após cirurgia para reconstrução do ligamento cruzado anterior (LCA) no joelho esquerdo. O procedimento foi em novembro de 2025, e a expectativa de retorno é para agosto deste ano.

A última vez que a capitã jogou foi em 19 de maio de 2025, no empate em 2 a 2 com o Palmeiras. Na ocasião, chegou a marcar um gol.

Clara Güell (atacante)

A uruguaia segue em recuperação de lesão muscular no quadril esquerdo. A expectativa é de que seja liberada pelo departamento médico nesta semana e inicie a transição para o campo. Clara Güell ainda não jogou nesta temporada.

Eskerdinha (lateral-esquerda)

Está fora da temporada. Antes do clássico Gre-Nal, o Inter informou que Eskerdinha sofreu uma lesão de LCA e de menisco no joelho direito e terá de passar por procedimento cirúrgico. A lateral voltará a ficar à disposição apenas em 2027.

Jordana (volante)

Também não joga mais em 2026. Assim como Eskerdinha, a volante Jordana teve uma lesão de LCA no joelho direito. Ela está em tratamento pré-cirúrgico e voltará a ficar à disposição apenas no ano que vem.

Julia Bianchi (meia)

Sofreu uma lesão de menisco no joelho esquerdo, após o jogo contra o Atlético-MG, e segue entregue ao departamento médico. A expectativa é de que seja liberada no final da data Fifa.

Julieta Morales (atacante)

Segue em recuperação de cirurgia para correção de fratura no osso da tíbia e da fíbula. A expectativa é de que esteja à disposição no segundo semestre. O seu último jogo foi em 6 de agosto, na vitória por 3 a 1 sobre o 3B da Amazônia.

Paola (atacante)