Inter realiza jogo-treino contra o sub-20 em preparação para o Brasileirão Feminino; saiba como foi

Carol Freitas / Agência RBS

Em preparação para enfrentar o Cruzeiro pelo Brasileirão Feminino, o Inter realizou um jogo-treino contra a equipe sub-20 na manhã desta sexta-feira (17). A atividade ocorreu no Sesc Protásio Alves, e teve vitória das profissionais, por 3 a 0.

O técnico Maurício Salgado teve a oportunidade de testar praticamente todo o elenco. O jogo-treino teve três tempos de 25 minutos.

No primeiro, o Inter atuou com: Gabi Barbieri; Sarah, Débora e Sorriso; Soll, Myka, Pati Llanos e Valéria Cantuário; Aninha, Darlene e Sole Jaimes.

O que chamou a atenção foi o retorno da meio-campista Myka ao time principal. Com 19 anos, ela chegou a ser integrada ao elenco principal no ano passado, mas depois desceu para o sub-20 novamente.

— Nós perdemos jogadoras de meio, que são construtoras, mas são marcadoras. A Myka tem um vigor físico, uma capacidade de marcação e, talvez, alguma outra atleta que a gente tenha aqui no profissional tenha qualidade técnica, mas ainda não supra nesse vigor físico. E o jogo contra o Cruzeiro sabemos que terá de ser físico — explicou o técnico Maurício Salgado.

A expectativa, portanto, é que Myka seja titular contra o Cruzeiro. Ela substituirá a volante Lelê, suspensa pelo terceiro amarelo.

Vitória no teste

Na segunda etapa do jogo-treino, Gabi Barbieri reforçou o time sub-20 e Mari Ribeiro assumiu a posição entre as profissionais. Além disso, Gi Santos entrou na vaga de Sarah, na zaga; e Caty assumiu a de Sole Jaimes, no ataque.

E foi com essa formação que o Inter conseguiu marcar seus primeiros gols. Os dois vieram dos pés de Caty, atuando centralizada no ataque colorado.

Os últimos 25 minutos serviram para que Maurício Salgado testasse as reservas. Então, a equipe tinha: Kelly Chiavaro; Vanessa Arnaboldi, Gi Santos e Alice; Lelê (suspensa), Mayara Vaz, Joana e Stephanie; Gabi Inácio, Caty e Sole Jaimes. Depois, Clara Güell ainda entrou no lugar da centroavante argentina.

O gol que consolidou a vitória veio nesta etapa, com a atacante Stephanie. Com 18 anos, ela integra as categorias de base coloradas e apenas foi testada no principal, mas não vem treinando com as adultas.

— A Stephanie é uma jogadora que tem muito bom controle de bola. Obviamente, precisa se adaptar em tomar decisão de quando soltar mais a bola, porque algumas coisas que ela consegue fazer com a base, obviamente ela não conseguirá fazer com os times profissionais, mas a gente está bem satisfeito com ela — disse Maurício Salgado.

A atividade foi a penúltima antes da delegação viajar a Minas Gerais. O Inter entra em campo na terça-feira (21), às 19h, diante do Cruzeiro. O duelo ocorre na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas.

Atualizações importantes

A atividade também marcou o retorno da atacante Clara Güell e da zagueira Vanessa Arnaboldi, recuperadas de lesão. A atacante Paola Pereira, que também estava no departamento médico, trotou ao redor do campo, mas ainda não fica à disposição.

A lateral Paulinha, por outro lado, foi ausência no jogo-treino. Ela teve de fazer uma infiltração no joelho, mas não preocupa para a próxima rodada.