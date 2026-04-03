Inter para na goleira e apenas empata com o Mixto-MT no Brasileirão Feminino

Inter, de Soll, teve de se concentar com o empate. Lara Vantzen / Inter/Divulgação

As Gurias Coloradas não conseguiram a resposta imediata após a derrota no Gre-Nal e, diante de um adversário recém-chegado à elite, tiveram de se contentar com o empate. Em partida de grande atuação da goleira Nagila, o Inter ficou no 0 a 0 com o Mixto-MT, na tarde deste sábado (3), no Mato Grosso.

Com o resultado, o time não conseguiu retornar à zona de classificação e agora corre o risco de ver a distância para o G-8 aumentar. Caso Santos e Corinthians vençam, a diferença para a zona de classificação será de três pontos ao término da sexta rodada.

O time e o jogo

O Inter teve de começar a driblar as adversidades antes mesmo de a bola rolar. Com a lesão ligamentar da volante Jordana, o técnico Maurício Salgado perdeu mais uma titular e optou pela mudança no esquema tático.

Assim, a zagueira Bianca Martins ganhou uma chance entre as 11 iniciais, formando a linha de três junto de Sorriso e Débora. O restante do time foi o mesmo que disputou o Gre-Nal na última rodada.

Quando a partida começou, o calor tornou-se o grande destaque. Com sensação térmica de 35ºC no Mato Grosso, os erros de passe eram predominantes. E as disputas se intensificavam no meio de campo.

O Inter só conseguiu criar boas oportunidades a partir dos 18 minutos. Após cruzamento perfeito de Valéria Cantuário, Darlene desperdiçou a oportunidade na pequena área. Na sequência, a camisa 7 teve mais sorte e cabeceou rente à trave, após cruzamento de Pati Llanos.

A primeira defesa da goleira Nagila veio aos 20, quando Soll finalizou após cobrança de escanteio curto, obrigando a defensora a espalmar a bola. Mas nada mais aconteceu. Com um primeiro tempo de pouca criação, as duas equipes foram para o intervalo com o placar zerado.

Para buscar algo diferente na etapa final, o técnico Maurício Salgado abriu mão da experiência e confiou nos novos talentos, promovendo as entradas de Joana e Aninha nas vagas de Pati Llanos e Paulinha.

E, em poucos minutos, a melhora já se tornou perceptível. Formadas na base, as atacantes entraram com personalidade conhecida e não demoraram a construir oportunidades. Antes dos 10, Aninha arriscou pela linha de fundo. E Joana exigiu boa defesa de Nagila.

Mas com o passar do tempo, o Mixto-MT voltou a controlar as ações coloradas e o ritmo da partida. E aí, uma nova protagonista foi se consolidando. A goleira Nagila parou as finalizações de Bianca Martins, Alice e Caty, garantindo mais um ponto para as Tigresas.

Ao Inter restou a frustração de não conseguir vencer um adversário que lutará pela permanência. Agora, por conta da data Fifa, serão mais de 15 dias apenas de preparação antes do próximo desafio.

BRASILEIRÃO FEMININO — 6ª rodada — 3/4/2026

Mixto-MT (0)

Nagila; Livia (Mayara, 41'/2ºT), Silvana, Isabela Melo e Thais Prado; Karol Alves, Sassá (Fany Gauto, 41'/2ºT) e Sara; Joyce, Gessica (Debinha, 32'/2ºT) e Luana Índia. Técnico: Adilson Galdino.

Inter (0)

Gabi Barbieri; Bianca Martins, Débora e Sorriso; Paulinha (Aninha, INT), Lelê, Pati Llanos (Joana, INT) e Soll (Caty, 27'/2ºT); Darlene (Mayara Vaz, 40'/2ºT), Valéria Cantuário e Sole Jaimes (Alice Helena, 27'/2ºT). Técnico: Maurício Salgado.

CARTÕES AMARELOS: Gessica (M); Lelê (I)

ARBITRAGEM: Jady Jesus Caldas (BA), auxiliada por Eduardo Teodoro Rodrigues (MT) e Renan Antonio Angelim Rodrigues (MT).

LOCAL: Dutrinha, em Cuiabá (MT)

Próximo jogo

Terça-feira, 21/4 – 19h

Cruzeiro x Inter