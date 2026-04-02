Inter goleia o Vasco e encaminha classificação no Brasileirão Feminino sub-20

Inter venceu o Vasco no RJ. Dikran Sahagian / Vasco/Divulgação

O Inter conquistou mais uma vitória no Brasileirão Feminino sub-20. Na tarde desta quinta-feira (2), as Gurias Coloradas golearam o Vasco por 4 a 0 e encaminharam a classificação às quartas de final.

O triunfo foi conquistado com gols de Laura Rodrigues, Laurinha, Duda Freitas e Lara Lay no Nivaldo Pereira, em Nova Iguaçu. Agora, o Inter depende apenas de si para avançar aos matas.

Líder isolado do Grupo C, o Colorado chegou aos 12 pontos. Agora, encerra a classificatória diante do Criciúma, no próximo domingo (5), às 15h, no CT Futvida, em Viamão. Se vencer o pior time da chave, avança sem depender de resultados paralelos.

Como funciona?