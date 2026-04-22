Inter é o melhor visitante do Brasileirão Feminino; veja o aproveitamento

Gurias Coloradas acabaram com a invencibilidade do Cruzeiro. Gustavo Martins / Cruzeiro/Divulgação

O Inter voltou à zona de classificação do Brasileirão Feminino graças à vitória contra o Cruzeiro, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas. O 2 a 1 da última terça-feira (21) foi suficiente para que as Gurias Coloradas chegassem a 11 pontos e ao oitavo lugar.

O time de Maurício Salgado encerrou seus duelos contra os mineiros com 100% de aproveitamento. Na segunda rodada, venceu o América-MG por 2 a 0, em Santa Luzia. Na quarta, fez 1 a 0 no Atlético-MG, em Contagem.

Os três triunfos contra os times de Minas Gerais também fazem com que o Inter seja o melhor visitante do Brasileirão Feminino. As Gurias Coloradas também somam um empate com o Mixto-MT, na sexta rodada.

Ou seja: dos 11 pontos na competição, 10 foram conquistados longe de Porto Alegre. A campanha faz com que o Inter fique à frente dos líderes Corinthians, Palmeiras e São Paulo fora de casa.

A luta, agora, é para repetir o desempenho como mandante. No sábado (25), o desafio será em casa, contra o Juventude, às 19h, no Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre.

Melhores visitantes do Brasileirão Feminino:

Inter: 10 pontos Corinthians: 9 pontos Flamengo: 8 pontos São Paulo: 7 pontos Palmeiras e Bahia: 6 pontos

Campanha do Inter como visitante do Brasileirão Feminino: