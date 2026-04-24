Inter e Juventude já se enfrentaram 16 vezes no futebol feminino; veja o retrospecto

Inter e Juventude se enfrentaram pela última vez no Gauchão 2025. Leonardo Bidese / EC Juventude

A oitava rodada do Brasileirão Feminino colocará Inter e Juventude frente a frente no Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre. Os times entram em campo neste sábado (25), às 19h, em situações diferentes.

Enquanto as Gurias Coloradas almejam se afirmar dentro da zona de classificação, as Esmeraldas sonham em se afastar da zona de rebaixamento. Em campo, a rivalidade já se cruzou 16 vezes.

Desde que retomaram os departamentos femininos, os clubes se enfrentaram em edições do Gauchão e do Brasileirão. A vantagem é do Inter, que venceu 10 vezes e marcou 46 gols. Já o Juventude triunfou em apenas duas ocasiões e balançou as redes 11 vezes. São, ainda, quatro empates.

A última vez que estiveram frente a frente foi pelo mata-mata do Gauchão 2025. Nos pênaltis, o Juventude eliminou o Inter e chegou à decisão estadual. Enquanto, pela Série A-1, o último compromisso registrou empate entre as equipes em 1 a 1.

Agora, os três pontos podem representar a consolidação das Gurias Coloradas no G-8 ou um ganho de quatro posições para as Esmeraldas. Tudo se define na noite de sábado, em Porto Alegre.

Retrospecto do confronto

16 jogos

10 vitórias do Inter

4 empates

2 vitórias do Juventude

46 gols do Inter

11 gols do Juventude

Todos os jogos

Juventude 0x8 Inter (Gauchão 2021 — 1ª rodada)

Inter 13x0 Juventude (Gauchão 2021 — 6ª rodada)

Juventude 1x1 Inter (Gauchão 2022 — 4ª rodada)

Juventude 0x2 Inter (Gauchão 2022 — semifinal, ida)

Inter 4x0 Juventude (Gauchão 2022 — semifinal, volta)

Inter 2x1 Juventude (Gauchão 2023 — 4ª rodada)

Juventude 1x4 Inter (Gauchão 2023 — semifinal, ida)

Inter 5x2 Juventude (Gauchão 2023 — semifinal, volta)

Juventude 0x0 Inter (Gauchão 2024 — 2ª rodada)

Inter 2x1 Juventude (Gauchão 2024 — semifinal, ida)

Juventude 1x0 Inter (Gauchão 2024 — semifinal, volta)

Juventude 1x1 Inter (Brasileirão 2025 — 10ª rodada)

Inter 1x0 Juventude (Gauchão 2025 — 5ª rodada)

Juventude 1x1 Inter (Gauchão 2025 — 6ª rodada)

Juventude 2x0 Inter (Gauchão 2025 — semifinal, ida)