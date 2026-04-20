Futebol feminino

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Inter e Grêmio vencem na estreia do Gauchão Feminino sub-15; veja os resultados

Flamengo de São Pedro também triunfo na primeira rodada; enquanto As Mina de Candiota e Novo Hamburgo empataram 

Carolina Freitas

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