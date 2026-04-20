Inter e Grêmio vencem na estreia do Gauchão Feminino sub-15; veja os resultados

Gurias Coloradas aplicaram a maior goleada da primeira rodada. Lara Vantzen / Inter/Divulgação

O Gauchão Feminino sub-15 se iniciou no último sábado (18), com a participação de 10 equipes. Foram quatro partidas realizadas e três vitórias registradas.

As Gurias Coloradas venceram com o maior placar. No CT Futvida, bateram o AEVAT por 8 a 0, com gols de Ana Gabrielly (três vezes), Dudinha, Ana Julia, Mauryne, Alice Mambac e Isadora Tremea.

Ainda pelo grupo do Inter, o Flamengo de São Pedro venceu o Aimoré por 2 a 0. Os gols foram de Djulya e Vivi. Com isso, Gurias Coloradas e Gurias do Yucumã dividem a liderança, com três pontos.

E no outro grupo?

Pela outra chave, o Grêmio fez 2 a 0 no Guarani-VA, no Edmundo Feix. Os gols foram marcados por Mavi e Helena, e garantiram a liderança isolado do Grupo B ao Tricolor.

Por fim, o último embate foi entre As Mina de Candiota e Novo Hamburgo, que empataram em 3 a 3 na Pedra Moura. Monik e Amanda (duas vezes) marcaram para as mandantes. Enquanto Rayana, Alaninha e Sofia igualaram para o time do Vale dos Sinos.

Próxima rodada

Agora, as equipes se preparam para os jogos da próxima rodada. Os quatro duelos estão marcados para o sábado (25), todos às 15h. Grêmio e Inter folgam.

Veja os jogos — sábado (25/4), 15h

Flamengo de São Pedro x Apafut

AEVAT x Aimoré

Pelotas x As Mina de Candiota

Novo Hamburgo x Guarani-VA

Qual a fórmula?

Na fase inicial, as equipes foram divididas em dois grupos e se enfrentarão dentro das chaves, em turno único, em busca das vagas aos mata-matas. Os líderes avançam direto às semifinais.

Enquanto os segundos e os terceiros disputarão mais uma etapa. Os clubes se enfrentarão em jogo único para definir os classificados às semifinais.