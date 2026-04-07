Inter anuncia nova gerente de futebol feminino

O Inter anunciou, na tarde desta terça (7), a contratação de Renata Armiliato para ser a nova gerente de futebol feminino do clube. Como antecipado por Zero Hora, ela chega para assumir o cargo que era de Luiza Parreiras.
A profissional é formada em arquitetura e estava no Juventude desde 2022. Com 41 anos, conquistou dois acessos nacionais, três títulos do Interior e um vice-campeonato gaúcho pelo clube alviverde.
Natural de Caxias do Sul, Renata Armiliato também foi atleta de futebol e de futsal.