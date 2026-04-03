Grêmio x Vasco: tudo sobre o jogo da 6ª rodada do Brasileirão Feminino sub-20. - / Arte GZH

As Mosqueteiras enfrentam o Vasco no próximo domingo (5), às 15h, no Passo D'Areia, em Porto Alegre. O duelo é válido pela última rodada da fase classificatória do Brasileirão Feminino sub-20. Confira as principais informações do confronto.

Escalações para Grêmio x Vasco

Grêmio: Josi; Julia Arnold, Maria Antonia, Rayssa e Tefi; Isa Reis, Valentina e Mari Cândido; Ana Lays, Rafa Robinson e Lara Mônica. Técnico: Marcelo Sacknies.

Vasco: Manu; Estephany Brito, Julia Assis, Bettyna e Sarmento; Myla, Giovanna e Camilly; Ofredi, Ana Lyce e Avril. Técnico: Marcelo Rabelo.

Arbitragem para Grêmio x Vasco

Jonathan Giovanella Vivian (RS), auxiliado por Leirson Peng Martins (RS) e Mateus Oliverio Rocha (RS).

Onde assistir a Grêmio x Vasco

A CBF TV anuncia a transmissão no Youtube.

Como chegam Grêmio x Vasco

Grêmio

As Mosqueteiras têm duas chances de avanço. Para classificarem como líderes do Grupo C, precisam vencer o Vasco e torcer por derrota do Inter para o lanterna Criciúma.

O outro cenário seria ir aos mata-matas como um dos melhores vice-líderes. Atualmente, o Tricolor é o quinto melhor segundo colocado.

Atrás do Fluminense (com 12 pontos), o Grêmio tem os mesmos 10 pontos de Ferroviária, Santos e Bragantino, mas está atrás de todos esses no saldo de gols, que é o primeiro critério de desempate.

Portanto, para seguir como um dos vice-líderes, terá de fazer mais pontos do que três desses quatro rivais na rodada. Se empatar, Ferroviária, Santos e Bragantino precisam perder. Enquanto, se vencer, Fluminense, Ferroviária, Santos e Bragantino podem até empatar.

Vasco

As Meninas da Colina estão virtualmente eliminadas do Brasileirão Feminino sub-20. A única chance de avanço seria como um dos melhores vice-líderes.

Para isso, no entanto, teriam de vencer com goleada e secar três adversários que estão a sua frente nos critérios de desempate: Ferroviária, Santos e Bragantino. Nenhum deles pode pontuar.

Regulamento do Brasileirão Feminino sub-20

Serão 24 times em campo. Na fase inicial, foram divididos em seis grupos e se enfrentarão dentro das chaves, em turno e returno. Se classificam às quartas de final: os líderes dos grupos e os dois melhores segundos colocados.

A partir de então, se iniciam os mata-matas, que serão disputados em partidas de ida e volta até a final. Em caso de empate nestas fases, a definição do classificado será nos pênaltis.