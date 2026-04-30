As Mosqueteiras enfrentam o Corinthians na próxima sexta-feira (1º), às 17h30min, no Estádio Passo D'Areia, em Porto Alegre. O duelo é válido pela nona rodada do Brasileirão Feminino. Confira as principais informações do confronto.
Escalações para Grêmio x Corinthians
Grêmio: Lucilene; Rodríguez, Brito e Mónica Ramos; Dani Barão, Rafa Marques (Montoya), Camila Pini e Allyne; Giovaninha, Gisele e Leidiane. Técnica: Jéssica de Lima.
Corinthians: Nicole; Ivana Fuso, Erika, Thais Ferreira e Juliete; Dayana Rodríguez, Andressa Alves e Letícia Monteiro (Duda Sampaio); Jaqueline, Vic Albuquerque (Belén Aquino) e Gabi Zanotti. Técnica: Emily Lima.
Arbitragem para Grêmio x Corinthians
- Tainan Bordignon Somensi (SC), auxiliada por Jeissyevan Freitag Goncalves (RS) e Ariela Duarte da Silveira (RS).
Onde assistir a Grêmio x Corinthians
- O SporTV anuncia a transmissão.
Como chegam Grêmio x Corinthians
Grêmio
As Mosqueteiras venceram o Bahia, por 2 a 0, na última rodada. Mesmo assim, seguem fora da zona de classificação. O Grêmio é o 12º colocado, com 10 pontos — são três a menos do que o Cruzeiro, primeiro no G-8. Ao longo da competição, o Tricolor soma três vitórias, um empate e quatro derrotas.
Corinthians
As Brabas vêm de vitória sobre a Ferroviária, por 3 a 1, e seguem como líderes do Brasileirão Feminino — estão com 19 pontos. O Corinthians soma oito triunfos, um empate e uma derrota ao longo da competição.
Ingressos para Grêmio x Corinthians
As vendas estão abertas no site do Grêmio. Sócios têm acesso gratuito, mediante resgate de ingresso, no site de vendas.
Para o não-sócio, o valor do ingresso é de R$ 20; e a meia-entrada R$ 10, conforme comprovação de desconto. Menores de 12 anos têm acesso gratuito, desde que estejam acompanhados pelos pais ou responsáveis.
Regulamento do Brasileirão Feminino
Serão 18 times na disputa. Na fase inicial, as equipes se enfrentam em turno único e, ao final das 17 rodadas, os oito melhores se classificam aos mata-matas. Quartas, semis e final ocorrem em jogos de ida e volta e, em caso de empate, o classificado se define nos pênaltis.
Os dois piores times serão rebaixados à Série A-2. Será a última edição com essa determinação. Em 2027, serão quatro equipes passando pelo descenso.
Quer mais notícias e vídeos da dupla Gre-Nal, de futebol pelo mundo e de outras modalidades? Siga @EsportesGZH no Instagram e no TikTok📲