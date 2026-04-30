Grêmio x Corinthians: tudo sobre o jogo da nona rodada do Brasileirão Feminino. - / Arte GZH

As Mosqueteiras enfrentam o Corinthians na próxima sexta-feira (1º), às 17h30min, no Estádio Passo D'Areia, em Porto Alegre. O duelo é válido pela nona rodada do Brasileirão Feminino. Confira as principais informações do confronto.

Escalações para Grêmio x Corinthians

Grêmio: Lucilene; Rodríguez, Brito e Mónica Ramos; Dani Barão, Rafa Marques (Montoya), Camila Pini e Allyne; Giovaninha, Gisele e Leidiane. Técnica: Jéssica de Lima.

Corinthians: Nicole; Ivana Fuso, Erika, Thais Ferreira e Juliete; Dayana Rodríguez, Andressa Alves e Letícia Monteiro (Duda Sampaio); Jaqueline, Vic Albuquerque (Belén Aquino) e Gabi Zanotti. Técnica: Emily Lima.

Arbitragem para Grêmio x Corinthians

Tainan Bordignon Somensi (SC), auxiliada por Jeissyevan Freitag Goncalves (RS) e Ariela Duarte da Silveira (RS).

Onde assistir a Grêmio x Corinthians

O SporTV anuncia a transmissão.

Como chegam Grêmio x Corinthians

Grêmio

As Mosqueteiras venceram o Bahia, por 2 a 0, na última rodada. Mesmo assim, seguem fora da zona de classificação. O Grêmio é o 12º colocado, com 10 pontos — são três a menos do que o Cruzeiro, primeiro no G-8. Ao longo da competição, o Tricolor soma três vitórias, um empate e quatro derrotas.

Corinthians

As Brabas vêm de vitória sobre a Ferroviária, por 3 a 1, e seguem como líderes do Brasileirão Feminino — estão com 19 pontos. O Corinthians soma oito triunfos, um empate e uma derrota ao longo da competição.

Ingressos para Grêmio x Corinthians

As vendas estão abertas no site do Grêmio. Sócios têm acesso gratuito, mediante resgate de ingresso, no site de vendas.

Para o não-sócio, o valor do ingresso é de R$ 20; e a meia-entrada R$ 10, conforme comprovação de desconto. Menores de 12 anos têm acesso gratuito, desde que estejam acompanhados pelos pais ou responsáveis.

- / Grêmio/Divulgação

Regulamento do Brasileirão Feminino

Serão 18 times na disputa. Na fase inicial, as equipes se enfrentam em turno único e, ao final das 17 rodadas, os oito melhores se classificam aos mata-matas. Quartas, semis e final ocorrem em jogos de ida e volta e, em caso de empate, o classificado se define nos pênaltis.

Os dois piores times serão rebaixados à Série A-2. Será a última edição com essa determinação. Em 2027, serão quatro equipes passando pelo descenso.