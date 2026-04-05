Grêmio vence o Vasco, mas é eliminado do Brasileirão Feminino sub-20

Grêmio foi o segundo colocado do Grupo C. Caroline Motta / Grêmio/Divulgação

O Grêmio até venceu, mas não foi o suficiente para avançar no Brasileirão Feminino sub-20. Na tarde deste domingo (5), as Mosqueteiras bateram o Vasco por 3 a 1, mas viram os adversários conquistarem resultados positivos e, assim, se despediram da competição nacional.

O triunfo no Passo D'Areia veio com gols de Lara Mônica, duas vezes, e Ana Lays. Ofredi descontou para as cariocas.

Com os três pontos, o Tricolor chegou a 13 e ficou na vice-liderança da chave. Com isso, precisava da classificação como um dos dois melhores segundos colocados. Mas, nos critérios de desempate, não deu para o Grêmio.

O melhor vice foi o Fluminense, com 15 pontos. Enquanto o segundo melhor foi a Ferroviária, com os mesmos 13 das Mosqueteiras, mas à frente no saldo de gols: 20 contra 7 das gaúchas. À frente das gremistas, também ficaram: Santos e Bragantino, com 17 e 14 de saldo, respectivamente.

Assim, o Grêmio encerrou o Brasileirão Feminino sub-20 como o quinto melhor vice-líder. O que não foi suficiente para estar entre os oito classificados.