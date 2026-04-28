Grêmio vence o Bahia e fica a três pontos da zona de classificação no Brasileirão Feminino

Camila Pini marcou os gols gremistas. Caroline Motta / Grêmio/Divulgação

A efetividade premiou o Grêmio na noite desta terça-feira (28), em Feira de Santana. Contra um Bahia invicto há seis jogos, o Tricolor contou com a estrela de Camila Pini para buscar o 2 a 0 e reencontrar o caminho das vitórias no Brasileirão Feminino.

Em duelo sem muitas chances claras, as Mosqueteiras foram superiores na bola parada e viram a sua referência técnica decidir o jogo, com um gol em cada tempo. O resultado fez com que o Grêmio chegasse aos 10 pontos e permanecesse em 12º — a três do primeiro na zona de classificação.

Leia Mais CBF anuncia amistosos da Seleção Feminina contra os Estados Unidos; saiba as datas

Quase um time machucado

A técnica Jéssica de Lima teve de começar a driblar os problemas antes mesmo de a bola rolar. Com 10 atletas entregues ao departamento médico, improvisou em alguns setores para escolher as 11 titulares.

Brito, Allyne e Montoya foram as novidades entre as escaladas, nas vagas de Day Silva, Camila Arrieta e Iara, todas lesionadas.

Vantagem construída

Em campo, veio o segundo desafio: superar um adversário que não perdia há dois meses (ou seis rodadas) e ainda atuava com o apoio da torcida.

Só que, mesmo com as adversidades, o Grêmio queria mais. E isso ficou nítido logo aos 10 minutos.

Após Giovaninha sofrer falta rente à área, Camila Pini assumiu a responsabilidade e mostrou o faz de melhor: cobrou direto, com perfeição, e venceu a bola goleira Yanne para colocar o Tricolor em vantagem.

A partir de então, as Mulheres de Aço tinham de correr atrás do resultado. Mas pecavam na imprecisão (e no nervosismo). Foi assim na chance de Dani Silva, aos 17 minutos, sobre o gol.

Mas não se repetiu aos 22, quando Raquel arriscou do meio de campo e exigiu que a goleira Lucilene fizesse uma defesaça, com a ponta dos dedos, para impedir o empate e garantir que o Grêmio fosse para o intervalo com a vantagem.

Vitória na bagagem

A etapa final repetiu a primeira, e ficou mais marcada pelas faltas do que pelas jogadas ofensivas. As únicas exceções dos primeiros 30 minutos ficaram por conta de uma finalização de Leidiane, que parou no travessão; e de uma tentativa de Mila Santos, na pequena área, mas sobre o gol.

Atrás no placar, o Bahia rondava a área do Grêmio, mas não conseguia criar jogadas de perigo. A goleira Lucilene, que fez boa intervenção no tempo inicial, apenas acompanhava o ótimo trabalho das zagueiras.

Enquanto as Mosqueteiras viam Leidiane insistir e, aos 45, parar na trave mais uma vez. E quando parecia que seria só isso, o Grêmio surpreendeu.

No apagar das luzes, o Grêmio ampliou com Camila Pini arriscando do campo defensivo e encobrindo a goleira Yanne, adiantada. Mais um golaço da camisa 7 para decretar a vitória tricolor, o reencontro com os resultados positivos e o fim da sequência invicta das baianas.

Brasileirão Feminino — 8ª rodada — 28/4/2026

Bahia (0)

Yanne; Carol Martins, Tchula (Gica, 43'/2ºT) e Nalon (Mila Santos, 21'/1ºT); Suelen (Isa Fernandes, 43'/2ºT), Raquel, Cássia e Dani Silva (Rute, INT); Roque, Wendy e Ellen (Dan, 15'/2ºT). Técnico: Felipe Freitas.

Grêmio (2)

Lucilene; Rodríguez, Brito e Mónica Ramos; Dani Barão, Daniela Montoya (Brenda Woch, 25'/2ºT), Camila Pini e Allyne; Gisele, Giovaninha e Leidiane. Técnica: Jéssica de Lima.

Gols: Camila Pini (G), aos 11 minutos do primeiro tempo e aos 50 do segundo tempo.

Cartões amarelos: Brito, Leidiane, Jéssica de Lima e Gisele (G); Suelen (B)

Local: Arena Cajueiro, em Feira de Santana.

Arbitragem: Andreza Helena de Siqueira (MG), auxiliada por Patricia dos Reis do Nascimento (BA) e Jessica Alves da Costa Almeida (BA).

Próximo jogo

Brasileirão Feminino — Nona rodada

1º/5/2026 — 17h30min

Passo D'Areia (Porto Alegre - RS)

Grêmio x Corinthians