Grêmio tem 10 jogadoras no departamento médico; saiba quais as lesões 

Kika Moreno (E) é uma das atletas entregues ao departamento médico. Caroline Martins / Grêmio/Divulgação

O Grêmio atualizou, na última terça-feira (28), a situação do departamento médico feminino. Com as novas lesionadas, o Tricolor chegou a 10 baixas por problemas físicos.

As "novidades" ficaram por conta das volantes Amanda Brunner e Kika Moreno, da zagueira Day Silva, da meia Iara e da lateral Camila Arrieta. Essas cinco estavam à disposição no duelo contra o São Paulo, mas ficaram fora da viagem para enfrentar o Bahia.

Zero Hora destaca a situação de cada uma das lesionadas e quando foi a última vez que estiveram em campo. Confira abaixo.

Amanda Brunner (volante)

Trata estiramento na coxa esquerda. Amanda Brunner se machucou no duelo contra o São Paulo, na última rodada do Brasileirão. No ano, havia disputado quatro jogos antes de entrar no departamento médico.

Bia Santos (volante)

Titular em 2025, a meio-campista ainda não entrou em campo nesta temporada. Desde o começo do ano, trata uma pancada no joelho direito. De acordo com o Grêmio, Bia Santos vem passando por tratamento conservador e já está em processo de retorno aos campos.

Camila Arrieta (lateral-esquerda)

Ela também machucou-se diante do São Paulo. Camila Arrieta trata um estiramento na coxa direita. Com a sua lesão, o Grêmio não tem laterais-esquerdas de origem à disposição para a sequência.

Camila Santos (lateral-esquerda)

A lateral sofreu uma das lesões mais graves do futebol. Em 20 de abril, o Grêmio informou que Camila Santos havia rompido o ligamento colateral anterior (LCA) do joelho esquerdo. Com isso, teve de passar por procedimento cirúrgico e não jogará mais em 2026. A sua última partida foi o Gre-Nal, em 28 de março.

Day Silva (zagueira)

A zagueira é mais uma que se machucou contra o São Paulo. Day Silva trata ruptura parcial da musculatura anterior da coxa direita.

Emille (zagueira)

Promovida ao profissional em 2025, Emille não chegou a receber muitas oportunidades no time principal. A sua única aparição em campo foi contra o Flamengo de São Pedro, no Gauchão daquele ano.

Agora, ela trata uma nova lesão de LCA no joelho direito. A cirurgia ocorreu no final do ano passado. Então, a expectativa é que volte a campo ainda em 2026.

Iara (meia)

A meia vinha conquistando seu espaço no time titular, mas sofreu uma fratura em arcos costais durante um treino da última semana. De acordo com o Grêmio, não houve "deslocamento significativo de fragmentos". Mas mesmo assim, Iara será ausência nos próximos jogos.

Iza (zagueira)

Contratada no início do ano, Iza nem chegou a estrear pelo Grêmio. Em preparação para o começo da temporada, sofreu uma lesão de LCA no joelho esquerdo e teve de fazer cirurgia. A zagueira é mais uma que não deve jogar em 2026.

Julia Martins (meia)

A meia também recupera-se de lesão de LCA. Em fevereiro, Julia Martins sofreu uma entorse no joelho esquerdo que resultou em lesão de ligamento. Naquele momento, estava junto com a seleção brasileira sub-20 se preparando para o Sul-Americano da categoria.

Em 2026, ainda não jogou com a camisa do Grêmio. No melhor dos cenários, Julia Martins deve voltar a atuar na reta final do Gauchão.

Kika Moreno (volante)

Trata hiperextensão no joelho esquerdo e inflamação no menisco lateral. A lesão foi identificada durante os treinamento da última semana. Kika Moreno havia jogado contra o Vitória, antes da data Fifa.