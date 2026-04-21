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Grêmio leva gol nos primeiros segundos e perde para o São Paulo no Brasileirão Feminino

Mosqueteiras estacionaram nos sete pontos e conheceram o primeiro tropeço da Era Jéssica de Lima

Carolina Freitas

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