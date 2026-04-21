Grêmio leva gol nos primeiros segundos e perde para o São Paulo no Brasileirão Feminino

Grêmio perdeu para o São Paulo fora de casa. Caroline Motta / Grêmio/Divulgação

Há dias em que nada dá certo. Você perde uma titular lesionada, vê a bola do adversário bater em uma atleta sua e entrar e, para pior, sai perdendo com segundos de jogo. A sinopse da derrota do Grêmio por 3 a 1 para o São Paulo teve todos esses elementos, na noite desta segunda-feira (20), em Cotia.

Após pouco mais de 15 dias de preparação, as Mosqueteiras acabaram superadas pelo São Paulo e conheceram o primeiro tropeço da Era Jéssica de Lima. A derrota também faz com que o time estacione nos sete pontos e fique, momentaneamente, na 11ª colocação.

Começo da história

O São Paulo mostrou desde o começo que, em sua casa, era ele quem mandava. E não precisou de muito tempo para apresentar o cartão de visitas. Com 47 segundos, Robinha aproveitou a sobra na entrada da área e finalizou no ângulo de Lucilene, sem qualquer chance de defesa.

Mas não era o suficiente para as Soberanas, que seguiam pressionando e empurrando o Grêmio para o setor de defesa. Foi com a pressão que, sete minutos depois, voltaram a balançar as redes. Após passe de Crivelari, Bruna Calderan finalizou, a bola bateu em Camila Arrieta e morreu no fundo das redes.

Com grande desvantagem, o Grêmio também tinha o tempo como inimigo. Diante de um adversário avassalador e efetivo, o Tricolor gaúcho não conseguia ter a calma necessária para tomar decisões e parecia apenas se livrar da bola.

Não bastasse isso tudo, ainda perdeu Day Silva logo aos 20 minutos. Lesionada, a zagueira deu lugar a Brito no time titular. Mas nada mudou, as Soberanas (com o perdão da redundância) seguiam soberanas no jogo. E quase fizeram o terceiro nos acréscimos, com Karla Alves cobrando falta com perfeição e exigindo grande defesa de Lucilene.

Do outro lado, a goleira Carlinha só não foi mera espectadora durante o primeiro tempo inteiro porque, aos 33, Iara arriscou de longe, mas direto nas mãos da defensora paulista.

E a reta final?

Era necessário que, nos 15 minutos de intervalo, Jéssica de Lima buscasse uma mudança de postura igual à apresentada no clássico Gre-Nal. Uma missão difícil. Mas que não parecia impossível (ao menos no início).

Mais atento, o Grêmio conseguiu dar uma resposta aos três minutos. Após cruzamento de Leidiane, a atacante Giovaninha se esticou toda para empurrar ao fundo das redes e dar vida às Mosqueteiras, impondo a lei da ex.

As Soberanas tentaram acabar com o sonho gaúcho logo na sequência. E se utilizando da mesma regra. Ex-Grêmio, Karla Alves cobrou falta pela direita e a bola estourou no travessão de Lucilene. Seria um sinal de que, a partir de então, a sorte voltaria a sorrir para as Mosqueteiras?

Não muito. Dois minutos depois, o São Paulo voltou a ser superior. Clara cruzou para que Isa saísse às costas da defesa e finalizasse rasteiro para restaurar a vantagem das Soberanas.

O banho de água fria fez com que a missão voltasse a ser impossível. Com a posse de bola, o Tricolor paulista ditava o ritmo do jogo e tinha as melhores chances. Foi assim que Aline Milene quase fez o quarto, de cobertura. E, depois, Vitorinha também teve sua oportunidade.

O Grêmio chegou a esboçar uma reação nos últimos minutos e contou com a superioridade numérica. Após falta em Giovaninha, a zagueira Rafa Soares foi expulsa. Mas a ansiedade atrapalhou o Tricolor gaúcho e, assim, o placar não foi alterado.

Mais uma vez, deu São Paulo contra o Grêmio. Desde as retomadas dos departamentos, as Mosqueteiras jamais venceram as Soberanas. Em nove embates, perderam seis e empataram três.

Brasileirão Feminino — 7ª rodada — 20/4/2026

São Paulo (3)

Carlinha; Bruna Calderan, Rafa Soares, Tayla e Clara (Carol Gil, 28'/2ºT); Aline (Vitorinha, 36'/2ºT), Karla Alves (Preininger, 28'/2ºT) e Robinha; Serrana, Isa (Calazans, 43'/2ºT) e Crivelari (Gadú, 36'/2ºT). Técnico: Thiago Viana.

Grêmio (1)

Lucilene; Rodríguez, Mónica Ramos e Day Silva (Brito, 20'/2ºT); Dani Barão, Rafa Marques, Camila Pini, Iara (Amanda Brunner, INT) e Camila Arrieta (Maria Dias, 36'/2ºT); Giovaninha e Leidiane (Gisele, 23'/2ºT). Técnica: Jéssica de Lima.

Gols: Robinha (S), aos 47 segundos, e Bruna Calderan (S), aos 7 minutos, do primeiro tempo; Giovaninha (G), aos 3 minutos, e Isa (S), aos 8 minutos, do segundo tempo.

Cartões amarelos: Leidiane, Rafa Marques, Dani Barão e Brito (G); Rafa Soares e Tayla (S).

Cartão vermelho: Rafa Soares (S).

Local: Estádio Marcelo Portugal, em Cotia - SP.

Arbitragem: Rejane Caetano Da Silva (CE), auxiliada por Izabele de Oliveira (SP) e Anna Beatriz Scagnolato (SP).

Próximo jogo

Brasileirão Feminino — 8ª rodada

28/4/2026 — 18h

Arena Cajueiro (Feira de Santana - BA)