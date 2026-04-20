Grêmio informa lesão ligamentar em lateral-esquerda; veja período de recuperação

Camila Santos não joga mais em 2026. Caroline Motta / Grêmio/Divulgação

O Grêmio informou, na tarde desta segunda-feira (20), uma lesão grave na lateral-esquerda Camila Santos. A atleta rompeu o ligamento colateral anterior (LCA) do joelho esquerdo e terá de passar por procedimento cirúrgico.

De acordo com o Tricolor, ela sofreu uma entorse no joelho, que resultou na lesão de LCA. Agora, Camila Santos iniciou protocolo de tratamento sob a supervisão da equipe médica antes de fazer a cirurgia.

Após o procedimento, são estimados nove meses de recuperação junto ao departamento médico. Com isso, a expectativa é que a lateral volte a ficar à disposição apenas em 2027.

Como está o DM?