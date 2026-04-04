Grêmio goleia o Vitória e se aproxima da zona de classificação no Brasileirão Feminino

As Mosqueteiras atingiram as expectativas, golearam o Vitória e se aproximaram da zona de classificação do Brasileirão Feminino. Com o 3 a 0 deste sábado (3), no Passo D'Areia, o Grêmio chegou a sete pontos conquistados em nove disputados após a chegada da técnica Jéssica de Lima.
A vitória, com gols de Yamila Rodríguez e Mayerli Rodríguez, impulsionou o time à 12ª colocação e fez com que ficasse a um ponto do G-8. A zona de rebaixamento, que chegou a ser uma preocupação no início da competição, já ficou para trás e está a seis pontos de distância.
História da partida
O jogo foi de puro domínio do Grêmio, que empurrou o Vitória para trás e obrigou o time baiano a apenas defender-se. O único problema foi a afobação, que atrapalhou o Tricolor durante boa parte do primeiro tempo.
Ansioso para abrir logo o placar, o Grêmio desperdiçava chances e ia perdendo a paciência. Foi assim nas chances de Yamila Rodríguez, Day Silva e Camila Pini.
A tranquilidade só imperou no Passo D'Areia aos 26 minutos, quando Yamila Rodríguez finalmente venceu a defesa baiana. Após Maria Dias escorar de cabeça, a centroavante gremista estufou as redes de Bárbara e colocou o Grêmio à frente no placar.
A partir de então, não demorou muito para a vantagem aumentar. Aos 34, depois de Camila Pini cobrar escanteio fechado, tentando surpreender a goleira e fazer olímpico, a zagueira Rodríguez ficou com a sobra e conseguiu marcar o seu primeiro gol com a camisa gremista.
Ao Vitória restava apostar nos contra-ataques. Foi assim que chegou três vezes, com Raiani, Lins e Larisse ao longo do primeiro tempo. Mas em nenhuma das vezes gerou grandes riscos à goleira Lucilene.
A etapa final repetiu a primeira e era de pleno domínio gremista. A única chance do Vitória veio aos 5 minutos, quando Lins finalizou e parou em defesa de dois tempos da goleira Lucilene.
Depois disso, só deu Tricolor. E, de tanto criar, as Mosqueteiras conseguiram ampliar a vantagem aos 13. Após escanteio cobrado por Camila Pini, a defesa afastou nos pés da zagueira Mayerli Rodríguez, que bateu de primeira para transformar tudo em goleada.
Mesmo com ampla vantagem, o Grêmio não se dava por satisfeito e queria mais. Camila Pini, Giovaninha, Camila Santos, Gisele e Valéria Paula criaram oportunidades. Mas não passaram por Bárbara. Assim, estava decretada a vitória por 3 a 0. A segunda sob o comando de Jéssica de Lima. E a primeira em casa em 2026.
BRASILEIRÃO FEMININO — 6ª rodada — 3/4/2026
Grêmio (3)
Lucilene; Mónica Ramos, Rodríguez e Day Silva; Maria Dias (Giovaninha, INT), Rafa Marques (Daniela Montoya, 39'/2ºT), Camila Pini, Iara (Kika Moreno, 21'/2ºT) e Camila Santos; Brenda Woch (Gisele, 21'/2ºT) e Yamila Rodríguez (Valéria Paula, 33'/2ºT). Técnica: Jéssica de Lima.
Vitória (0)
Bárbara; Bispo (Raiani, 24'/2ºT), Buga, Duda e Kamila (Lorrana, INT); Joicy (Monik, 37'/2ºT), Lais e Larisse; Raiani (Kim, 24'/2ºT), Lins (Monteiro, 32'/2ºT) e Lane. Técnico: Anderson Magalhães.
GOLS: Yamila Rodríguez (G), aos 26min, Mayerli Rodríguez (G), aos 34min, do primeiro tempo; Mayerli Rodríguez (G), aos 13 min, do segundo tempo.
CARTÕES AMARELOS: Camila Santos (G); Monteiro (V).
ARBITRAGEM: Karina Carvalho Rocha (MS), auxiliada por Estefani Adriati Estrela da Rosa (RS) e Tais Regina Ruver (RS).
LOCAL: Passo D'Areia, Porto Alegre/RS
Próximo jogo
Segunda-feira, 20/4 – 19h
São Paulo x Grêmio
Cotia – Brasileirão (7ª rodada)