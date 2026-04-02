Grêmio goleia o Criciúma e assume vice-liderança do grupo no Brasileirão Feminino sub-20

Grêmio vem de duas vitórias em sequência. Caroline Martins / Grêmio/Divulgação

O Grêmio emendou mais uma vitória no Brasileirão Feminino sub-20. Após bater o Inter no clássico, o Tricolor goleou o Criciúma por 5 a 0, na tarde desta quinta-feira (2), no Estádio da Montanha, em Nova Veneza.

O triunfo teve gols de Maria Antonia (duas vezes), Isa Reis, Dafine e Ana Lays. E, com ele, as Mosqueteiras chegaram aos 10 pontos e assumiram a vice-liderança do Grupo C.

Agora, o Grêmio lutará pela classificação na última rodada, diante do Vasco, às 15h de domingo (5). Para avançar como um dos líderes, terá de vencer no Passo D’Areia e secar o Inter, que duela com o Criciúma.

Outra hipótese é classificar-se como um dos melhores vice-líderes. Para isso, terá de fazer sua parte e secar Bragantino, Ferroviária e Santos — que também somam 10 pontos. Além do Fluminense, com 12.

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