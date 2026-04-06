Grêmio e Juventude somam cinco jogadoras convocadas para a data Fifa; veja a lista

Mayerli Rodríguez foi uma das convocadas para a data Fifa. Caroline Motta / Grêmio/Divulgação

O futebol gaúcho será bem representado na próxima data Fifa. Foram cinco atletas que atuam em Grêmio e Juventude chamadas para a disputa da Liga das Nações. Elas entrarão em campo pelas seleções paraguaia, venezuelana, equatoriana e colombiana.

As Mosqueteiras tiveram quatro atletas convocadas. A volante Kika Moreno jogará pela Venezuelana contra Colômbia, Argentina e Bolívia. Enquanto a meia Daniela Montoya também foi chamada e defenderá a Colômbia nas próximas partidas, diante de Venezuela, Chile e Argentina.

Já a zagueira Mayerli Rodríguez, que é a capitã do Equador, foi outra convocada. Ela jogará os duelos diante de Paraguai e Peru.

Enquanto a lateral-esquerda Camila Arrieta foi chamada para os dois jogos do Paraguai. A convocação é a mesma da lateral-direita Limpia Fretes, do Juventude, a única atleta do Alviverde que disputará a data Fifa. Elas estarão à disposição para as partidas diante de Equador e Peru.

O que é a Liga das Nações?

A competição conta com a participação das nove seleções filiadas à Conmebol. O torneio se iniciou em 24 de outubro de 2025 e segue até 9 de junho de 2026, sempre nas datas Fifa. Ao todo, são nove rodadas e 36 jogos.

A Liga das Nações é classificatória para a Copa do Mundo de 2027, que ocorrerá no Brasil. Os dois primeiros colocados se garantem no Mundial. Enquanto o terceiro e o quarto disputarão a repescagem.

Atualmente, a Venezuela é a líder, com oito pontos. Enquanto a Argentina vem na segunda posição, com sete. Já Chile e Colômbia ocupam a terceira e a quarta colocação, respectivamente.

Após esta data Fifa restarão apenas mais dois jogos para definir os classificados à Copa do Mundo. As partidas finais serão realizadas em 5 e 9 de junho.

O Brasil não disputa porque já está classificado ao Mundial, por ser o país-sede em 2027.

Veja todas as convocadas e quando entram em campo

Camila Arrieta (lateral do Grêmio)

Camila Arrieta defenderá a seleção paraguaia. Caroline Martins / Grêmio/Divulgação

10 de abril — Paraguai x Equador

14 de abril — Peru x Paraguai

Daniela Montoya (meia do Grêmio)

Daniela Montoya jogará pela Colômbia. Caroline Martins / Grêmio/Divulgação

10 de abril — Colômbia x Venezuela

14 de abril — Colômbia x Chile

18 de abril — Argentina x Colômbia

Kika Moreno (volante do Grêmio)

Kika Moreno estará em campo pela Venezuela. Caroline Martins / Grêmio/Divulgação

10 de abril, 22h — Colômbia x Venezuela

14 de abril — Venezuela x Argentina

18 de abril — Venezuela x Bolívia

Limpia Fretes (lateral do Juventude)

Limpia Fretes também jogará por Paraguai. Leonardo Bidese / Juventude/Divulgação

10 de abril — Paraguai x Equador

14 de abril — Peru x Paraguai

Mayerli Rodríguez (zagueira do Grêmio)

Já Mayerli Rodríguez defenderá o Equador. Caroline Martins / Grêmio/Divulgação

10 de abril — Paraguai x Equador