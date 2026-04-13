Grêmio assina contrato profissional com goleira da seleção brasileira de base

Josi foi convocada duas vezes para a seleção sub-20 em 2026. Fabio Souza / CBF/Divulgação

O Grêmio acertou a permanência de mais uma das promessas de sua base. A goleira Josi Bencke, de 17 anos, assinou seu primeiro contrato profissional com o Tricolor. Agora, ela tem vínculo com o clube até dezembro de 2028.

Gaúcha de Dois Irmãos, Josi chegou ao Grêmio em 2021 e estreou com a camisa tricolor em 2023. À época, com 14 anos, foi protagonista na conquista do Brasileirão sub-17. Na final, defendeu o pênalti de Kaylane no tempo normal, o que garantiu o empate em 2 a 2 com o Flamengo. Depois, nas penalidades, o Tricolor venceu por 5 a 3 e conquistou o título.

Mesmo jovem, a goleira já acumula três competições pela seleção brasileira. Em 2024 e 2025, jogou o Sul-Americano pelo Brasil. E, na última temporada, também participou da Copa do Mundo sub-17.

Em relação ao Grêmio, Josi já soma 34 partidas disputadas. Além de dois títulos: Brasileirão sub-17 e Gauchão sub-17. Nesta temporada, a goleira também soma duas convocações à seleção sub-20.

Agora, ela seguirá à disposição das categorias de base e do profissional gremista. No time principal, a goleira ainda busca sua primeira oportunidade.