Grêmio assina contrato profissional com destaque da base feminina

Maria está no Grêmio desde 2021. Caroline Martins / Grêmio/Divulgação

O Grêmio garantiu a permanência de uma das promessas de sua base. A atacante Maria, de 17 anos, assinou seu primeiro contrato profissional com o clube tricolor. Agora, será uma Mosqueteira até 2028.

Natural de Passo Fundo, a jogadora chegou a Porto Alegre em 2021. À época, com apenas 12 anos, começou a integrar a base gremista. Naquele ano, já disputou a Liga de Desenvolvimento sub-14, com um gol marcado em cinco jogos.

A partir de então, foi conquistando seu espaço e ganhando destaque na base das Mosqueteiras. Maria já soma 61 jogos e 35 gols pelas categorias inferiores. Além de um título do Brasileirão sub-17, em 2023, e um do Gauchão sub-17, em 2024.

Em relação ao profissional, a atacante recebeu sua primeira oportunidade em agosto de 2025, na derrota para o Bahia, por 1 a 0, pela Copa do Brasil. Pela categoria adulta, acumula sete jogos e um título do Gauchão, no ano passado.

Maria também é figura recorrente nas seleções de base, com 10 convocações. Neste ano, inclusive, foi chamada para defender a categoria sub-20 num período de testes.

Agora, ela seguirá à disposição do sub-20 e do profissional gremista. Com Jéssica de Lima, a atacante pode ter uma nova oportunidade em 20 de abril, quando as Mosqueteiras enfrentarão o São Paulo pela sétima rodada do Brasileirão Feminino.